Россия вошла в ТОП-5 стран с наибольшим количеством госзапросов к Twitter

Twitter опубликовал отчёт о прозрачности за период с июля по декабрь 2020 года. Как подчёркивает сам сервис, это уже восемнадцатое обновление отчётности, начиная с 2012 года, в ходе ознакомления с которым можно подметить несколько новых трендов.

«В условиях всё более усложняющейся глобальной обстановки первостепенное значение приобретает неизменная прозрачность наших собственных усилий по защите общественного мнения», — подчёркивает соцсеть.

Today’s update to the Twitter Transparency Center — the 18th biannual update since we started this work — is another big step in our effort to make our work more transparent, and includes many details on how we protected the conversation during the second half of 2020. 👇 https://t.co/B7TsmBBOF3