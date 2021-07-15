Россия вошла в ТОП-5 стран с наибольшим количеством госзапросов к Twitter

Twitter опубликовал отчёт о прозрачности за период с июля по декабрь 2020 года. Как подчёркивает сам сервис, это уже восемнадцатое обновление отчётности, начиная с 2012 года, в ходе ознакомления с которым можно подметить несколько новых трендов.

«В условиях всё более усложняющейся глобальной обстановки первостепенное значение приобретает неизменная прозрачность наших собственных усилий по защите общественного мнения», — подчёркивает соцсеть.

Today’s update to the Twitter Transparency Center — the 18th biannual update since we started this work — is another big step in our effort to make our work more transparent, and includes many details on how we protected the conversation during the second half of 2020. 👇 https://t.co/B7TsmBBOF3 — Twitter Comms (@TwitterComms) July 14, 2021

Компания за этот период существенно нарастила усилия «по быстрому и масштабному удалению вредоносного, оскорбительного контента, будь то в условиях глобального кризиса в области здравоохранения или во время выборов с высокими ставками».

«Наша цель, — заявляет Twitter, — со временем улучшить эти показатели, приняв принудительные меры в отношении оскорбительного содержания [твитов] ещё до его просмотра».

Согласно отчёту, в целом с 1 июля по 31 декабря прошлого года на показы твитов-нарушителей приходилось менее 0,1% от показов всех твитов в мире. За этот период Twitter удалил 3,8 миллиона твитов, нарушающих правила сообщества; 77% из них получили менее 100 показов до удаления, а еще 17% получили от 100 до 1000 показов. Только 6% удаленных твитов имели более 1000 просмотров.

Большое внимание соцсеть уделяет теме коронавируса. По мере того, как пандемия COVID-19 развивается во всем мире, сервис продолжает принимать меры в отношении вводящей в заблуждение информации о коронавирусе, «особенно той, которая подвергает людей риску и может причинить вред»:

«С июля по декабрь 2020 года мы оспорили действия 10 320 924 аккаунтов».

Для этого компанией был введён в действие целый пакет специальных «упреждающих» задач, касающихся COVID-19. Заблокировано было 597 аккаунтов и удалено 3 846 элементов контента. Отдельно прочитать про политику борьбы с дезинформацией о коронавирусе можно в разделе COVID-19 misleading information policy.

За последние полгода Twitter получил правительственных запросов на 9% меньше, чем за первое полугодие 2020 года. Ему было направлено в целом 34 524 юридических требований об удалении контента из 131 933 аккаунтов. Соцсеть удовлетворила 29% поступивших запросов.

Согласно отчету компании, 94% мирового объема юридических требований об удалении контента приходится на пять стран (в порядке убывания): Япония (16 649), Индия (6 971), Россия, затем идут Турция и Южная Корея.



С 1 июля по 31 декабря 2020 года от России в Twitter поступил 6 351 запрос на удаление информации, что меньше на 9%, чем за предыдущие 6 месяцев, когда таких требований было 8 949. Всего с января 2012-го по конец 2020 года в адрес компании от России поступили 36,8 тыс. требований об удалении, касающиеся 37,8 тыс. аккаунтов. За это время Twitter предпринял действия по удалению информации в 27,2% случаев, для сравнения — по японским запросам этот показатель составляет 31,6%, у Индии всего 12,4%.

Большая часть запросов из России — 64% — касалась пропаганды суицида и причинения вреда здоровью. 569 запросов были направлены в судебном порядке.

Как следует из доклада, наибольшее число информационных запросов за отчетный период было сделано правительством и госструктурами Индии — и это первый раз с 2012 года, когда лидером по числу запросов являются не США. Так, власти Индии сделали 3,6 тыс. запросов о предоставлении информации, что на 46% больше, чем полугодием ранее. Кроме того, они сделали почти 7 тыс. запросов об удалении определенного контента.

При этом Twitter считает, что правительство Индии должно обосновать и объяснить, каким образом формируются и направляются обращения. «Это также становится ещё более важным для независимого надзора», — говорится в примечаниях к отчёту.

“Indian government must justify and explain how the orders are being sent. It also becomes even more critical for an independent oversight"@tame_wildcard says as transparency report notes 🇮🇳 sent Twitter most requests for account information https://t.co/rkJlFludK3 via @scroll_in — Rasmus Kleis Nielsen (@rasmus_kleis) July 15, 2021

К слову, активизация индийских властей в отношении Twitter вызвала большой ажиотаж как в местной прессе, так и среди пользователей.

Соцсеть отметила резкий скачок требовний правительств удалить контент, выложенный журналистами и новостными агентствами. 199 таких верифицированных аккаунтов столкнулись с 361 юридическим требованием удалить тот или иной контент. Это на 26% больше, чем в первой половине 2020 года.

EXCLUSIVE Twitter sees jump in govt demands to remove content of journalists, news outlets https://t.co/lZm1Fmqb4J pic.twitter.com/DAG8xVTHSo — Reuters (@Reuters) July 14, 2021

Многие мировые новостные агентства, а также сами работники СМИ и блогеры обратили внимание на новую тенденцию, которая не может не внушать беспокойство. В конечном итоге, согласно отчёту, Twitter удалил пять твитов от журналистов и издателей новостей.

Не все страны устраивает политика соцсетей по части модерирования контента. Некоторые страны перешли к запрету или ограничению доступа к платформам социальных сетей, сообщает Reuters. На днях Куба начала ограничивать доступ к Facebook и приложениям для обмена сообщениями, таким как Telegram, на фоне массовых антиправительственных протестов. В прошлом месяце Нигерия запретила Twitter и приказала теле- и радиостанциям не использовать эту платформу для сбора информации.



Twitter был втянут в несколько конфликтов со странами, в частности с Индией, из-за новых правил регулирования работы социальных сетей. На прошлой неделе компания заявила, что наняла временного директора по комплаенсу в Индии и назначит других руководителей для соблюдения новых правил.



В России, напомним, из-за несоблюдения предписаний Роскомнадзора трафик Twitter был замедлен, и после того, как компания выполнила часть требований, доступ был частично восстановлен. Также у платформы периодически требуют локализовать данные российских пользователей на территории РФ, а после отказов накладывают на компанию крупные штрафы.



Как и другие социальные сети, Twitter борется с разжиганием ненависти, дезинформацией и другими злоупотреблениями на своей платформе. Один из недавних кейсов — удаление расистских высказываний под твитами темнокожих футболистов сборной Англии. Кроме этого, правительство Великобритании намерено запросить у соцсети пользовательские данные тех, кто оставил оскорбительные комментарии.