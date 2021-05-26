Соцсети обязали локализовать данные пользователей до 1 июля

К 1 июля соцсети Facebook, Twitter и ряд других должны отчитаться о локализации баз данных российских пользователей в России, заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. В противном случае компаниям грозят штрафы до 18 млн руб. По словам Вагнера, уже более 600 иностранных организаций локализовали базы данных на территориии страны в соответствии с требованиями закона.

«За неисполнение этого требования уже две компании привлечены к административной ответственности в прошлом году. Вне зависимости от привлечения к ответственности мы так и не получили информации об исполнении требования закона», — сказал чиновник.

Напомним, в феврале 2020 года Facebook и Twitter были оштрафованы за отказ от локализации данных российских пользователей в РФ Facebook и Twitter были оштрафованы на 4 млн руб. Первая компания штраф погасила, вторая продолжает обжаловать решение суда.

Роскомнадзор поставил иностранным интернет-гигантам дедлайн для локализации данных российских пользователей в апреле этого года. Тогда сообщалось, что Google, Twitter, Facebook и WhatsApp должны были ответить на отправленный им запрос до конца мая.

«В адрес этих компаний и некоторых других направили требование по приведению деятельности в соответствие с законодательством, к 1 июля ждем более детальную информацию о том, как это требование выполняется», — сказал Вагнер.

Вопрос о локализации соцсетями Facebook и Twitter данных российских граждан на территории страны обсуждается с компаниями с 2015 года. В России за нарушение требования о локализации с 2016 году заблокирована соцсеть LinkdIn.