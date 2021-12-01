Twitter позволит частным лицам требовать удаления фото и видео с их участием

Американский сервис микроблогов Twitter внёс изменения в Политику конфиденциальности, введя некоторые ограничения на публикацию изображений.

Beginning today, we will not allow the sharing of private media, such as images or videos of private individuals without their consent. Publishing people's private info is also prohibited under the policy, as is threatening or incentivizing others to do so.https://t.co/7EXvXdwegG — Twitter Safety (@TwitterSafety) November 30, 2021

Уже сейчас, по словам компании, нельзя будет публично обмениваться частными медиафайлами, такими как фотографии или видео частных лиц, без их согласия.

Twitter не станет убирать все фотографии или видео, но удалит контент, если поступит обращение от частного лица, чьё изображение попало в сеть. Исключение будет сделано для сообщений, которые используются в интересах общества и дополняют ценность ранее озвученных в СМИ фактов. Также Twitter оставит фото и видео с публичными личностями — политиками, знаменитостями. Под запрет не попадут снимки или ролики, сделанные на публичных мероприятиях.

Новые запреты направлены на предотвращение преследований и посягательств на частную жизнь. Такие публикации, считают в Twitter, могут нанести психологический или даже физический ущерб, особенно уязвимы женщины, диссиденты и меньшинства. Решение об удалении контента будет принимать модератор в индивидуальном порядке.



Изменения в политике конфиденциальности ввели на следующий день после громкой рокировки в топ-менеджменте социальной сети. Джек Дорси покинул пост генерального директора Twitter и передал эстафету Парагу Агравалу.



Ранее платформа запретила пользователям делиться информацией о чужих адресах и местонахождении, выкладывать удостоверения личности, контакты, финансовые и медицинские данные, напоминает Rusbase.