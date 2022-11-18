Личная Telegram-переписка стала поводом для уголовного дела о «незаконном вооружённом формировании»

Жительница Алтайского края предложила временное жилье в Харькове жителю Тюмени. Теперь она — фигурантка уголовного дела о «незаконном вооружённом формировании». Об этом сообщают источники ASTRA.

Как следует из материалов дела, жительница Бийска Алина П. написала личное сообщение в Telegram жителю Тюмени Максиму Б. В нем девушка, которая в данный момент проживает в Украине, предложила парню помощь — временное жилье в Харькове. И, якобы, передала молодому человеку некие контакты для связи с «людьми, которые помогут вступить ему в ряды „Добровольческого украинского корпуса“».



Теперь, по материалам личной переписки в мессенджере, на гражданку РФ возбудили дело «о пособничестве к приготовлению к участию в незаконном вооружённом формировании на территории иностранного государства». Дело было возбуждено 17 ноября сотрудниками ЦПЭ МВД при содействии ФСБ Белгородской области по ч. 5. ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ.



На каком основании сотрудники ЦПЭ и ФСБ читали личную переписку двух граждан РФ — неизвестно.

«Судя по описанию, – считает исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв, – доступ к переписке был получен на телефоне одного из фигурантов. Уверен, что сейчас начнется нытье про то, что «Дуров сливает пользователей», но это явно не так — никто не может защитить переписку пользователя, если этот самый пользователь — идиот».

Менее категоричен в данном вопросе технический специалист «Роскомсвободы» Вадим Мисбах-Соловьёв, который озвучил несколько возможных версий, как переписка попала в руки силовиков:

«Ну, либо Telegram теперь сотрудничает с ФСБ и этот кейс будет первым явным доказательством, либо её/его заставили разблокировать телефон и прочитали сами.



Либо тот «Максим Б.» был подставным агентом».

Не исключён в данном случае, считает эксперт, и взлом устройства с помощью специально предназначенных для того программ.

«Но однозначно сказать, слил ли переписку сам Telegram, или они прочитали её, разблокировав смартфон, или они прочитали её, имея доступ к телефону собеседника (агента) — невозможно», – подытоживает Вадим Мисбах-Соловьёв.

На вопрос, на каком основании силовики могут получить доступ к переписке в смартфоне, нужно ли для этого судебное решение или достаточно просто просьбы показать её, юрист «Роскомсвободы» Никита Истомин ответил следующее:

«Смотря о чем мы говорим. По общему правилу — по решению суда, но в рамках закона об ОРД, то есть при проведении оперативно-розыскных мероприятий, можно и без судебного решения. Если же сотрудник просит, то вы можете ему в его просьбе отказать».

Эксперт напомнил, что в последнем случае также можно сослаться на 51 статью Конституции РФ.

В ситуации же, как это часто бывает, когда ты просто шутишь, и не имеющие чувства юмора люди принимают за экстремизм, впоследствии тоже есть опасность попасть в неприятную ситуацию. «Надо понимать, насколько далеко зашла твоя шутка. Если ты уже начал выполнять какие-либо подготовительные стадии преступления, например покупать орудие «шуточного преступления»... В составах, связанных с участием где-либо или высказыванием чего-либо, стадии покушения выделить сложно, что осложняет как обвинение, так и защиту. Хотя, куда склонится чаша весов [в суде] в таких случаях, сомневаться не приходится», – считает Никита Истомин.

Михаил Климарёв, в свою очередь, напоминает о настройках безопасности аккаунта в Telegram:

Скройте телефонный номер из видимости.



«И нет, это не пофиг «у меня уже давно другой номер» — любой видимый уникальный номер позволяет идентифицировать пользователя», – также отмечает он.



Поставьте двухфакторную авторизацию.



Поставьте «кто видит вашу последнюю активность» в положение «никто».



«Вот точно никому не надо знать, когда вы в последний раз были в сети. Даже маме не нужно — достаточно „недавно“», – советует эксперт.



С некоторой регулярностью удаляйте старую переписку. Это ещё и сохранит память вашего устройства.



Чувствительную переписку лучше вести в «секретном режиме» и поставить автоудаление.

«Ну и не нужно, конечно же, давать в руки ваш телефон кому попало, особенно <силовикам>. И пароль на вход в телефон — обязательно должен быть», – подытоживает Климарёв.