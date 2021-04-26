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April 26, 2021, 2:34 p.m.

Правозащитники призвали полицию отказаться от использования инструментов «взломщика смартфонов» Cellebrite

Кроме того, что подобные устройства нарушают право на приватность, в его софте были обнаружены опасные уязвимости, поэтому продукт израильской компании необходимо проверить на надёжность и безопасность.

После обнаружения создателем мессенджера Signal Мокси Марлинспайком существенных уязвимостей в программном обеспечении устройства по взлому смартфонов израильской фирмы Cellebrite, активисты обратились к властям с требованием прекратить использование инструментов данной компании.

SecurityLab отмечает, что флагманским продуктом Cellebrite является программно-аппаратный комплекс UFED (Universal Forensic Extraction Device). Продукт позволяет извлекать данные из заблокированных телефонов, которые уже находятся в руках у правоохранительных органов. По словам Марлинспайка, поскольку UFED извлекает из смартфона всю информацию, он также может извлечь установленный на нем вредоносный код, способный заразить сам инструмент.

Новость про обнаружение уязвимостей в продукте Cellebrite вызвала большое оживление в Сети. Не прошло незамеченным это и мимо правозащитников, а также отраслевых экспертов.

Издание TechDirt полагает, что полицейские органы не могут полагаться на извлечённые с помощью подобного оборудования данные, используя их в качестве доказательств в связи с компрометацией самого ПО.

Правозащитник Итай Мак (Eitay Mack), специализирующийся на экспорте израильских технологий, обратился к властям Израиля с просьбой прекратить использование продуктов Cellebrite. В письме, отправленном в полицию Израиля, полицейское следственное подразделение и военную прокуратуру, содержится призыв приостановить использование UFED «до завершения расследования его эффективности и надежности».

Согласно письму, полиция и подразделение внутренних расследований (контролируемое Министерством юстиции Израиля) работают с Cellebrite с 2016 года без надлежащего процесса торгов. Мак также призвал израильские власти избегать подачи в суд доказательств, собранных через оборудование Cellebrite.

Одновременно с Маком аналогичную просьбу также озвучила независимая ассоциация шотландских журналистов Open Rights Group.

«Мы попросили шотландскую полицию разъяснить шаги по оценке безопасности и надежности такого программного обеспечения. Мы понимаем, что шотландская полиция не использовала бы технологию, явно представляющую собой область наибольшего риска, но другие госорганы используют её, поэтому и полиция Шотландии использует это ПО. Не следует рассматривать возможность продления срока его использования. Проблема остается нерешенной», — говорится в заявлении Open Rights Group.

Итай Мак является одним из самых активных и последовательных критиков Cellebrite. Летом прошлого года он обратился к властям Израиля с требованием прекратить поставлять продукцию данной компании авторитарным режимам, в частности — в Беларусь. Активист считает, что подобная технология должна соответствовать тем же строгим правилам, что и военная техника, которая подпадает под санкции и запрещена для поставок режиму Александра Лукашенко. Особенно остро, по его мнению, проблема обнажилась на фоне массовых протестов в республике, начавшихся летом прошлого года и не утихающих до сих пор.

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