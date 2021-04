Правозащитники призвали полицию отказаться от использования инструментов «взломщика смартфонов» Cellebrite

После обнаружения создателем мессенджера Signal Мокси Марлинспайком существенных уязвимостей в программном обеспечении устройства по взлому смартфонов израильской фирмы Cellebrite, активисты обратились к властям с требованием прекратить использование инструментов данной компании.

SecurityLab отмечает, что флагманским продуктом Cellebrite является программно-аппаратный комплекс UFED (Universal Forensic Extraction Device). Продукт позволяет извлекать данные из заблокированных телефонов, которые уже находятся в руках у правоохранительных органов. По словам Марлинспайка, поскольку UFED извлекает из смартфона всю информацию, он также может извлечь установленный на нем вредоносный код, способный заразить сам инструмент.

Новость про обнаружение уязвимостей в продукте Cellebrite вызвала большое оживление в Сети. Не прошло незамеченным это и мимо правозащитников, а также отраслевых экспертов.

If law enforcement agencies can't trust the data they've extracted or rely on the reports generated by Cellebrite to perform searches, they're going to find their evidence tossed or impossible to submit in the first place. — @techdirt https://t.co/MC1C6IqWsL