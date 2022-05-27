Роскомнадзор предлагает ввести уголовную ответственность за незаконное использование персданных

В России разрабатывается законопроект о введении уголовной ответственности за продажу украденных персональных данных, в подготовке проекта участвовал Роскомнадзор, сообщил глава ведомства Андрей Липов на заседании Общественного совета при РКН:

«По нашему мнению, только так можно остановить вал преступлений, связанных с утечками и незаконной продажей чувствительной для россиян информации».

«Сейчас мы видим направления, где можно и нужно принять дополнительные защитные меры. Это в первую очередь должны быть законодательные изменения, направленные на защиту граждан, их личной информации, защиту детей, сервисов и инфраструктуры», – добавил он.

Участники Общественного совета также обсудили план реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2022 год, план по противодействию коррупции на 2021-2024гг. Ещё одной темой обсуждения стали информационные атаках на российских пользователей, начавшихся с первых же часов начала «специальной военной операции». В социальных сетях, на сайтах, в рекламных и баннерных сетях «контент и объемы показов украинской националистической пропаганды были запредельными, тексты, видео, картинки были заранее созданы и проплачены Западом на миллиарды рублей», – утверждалось на заседании.

Как сообщает «Интерфакс», ранее замглавы РКН Милош Вагнер заявил в Госдуме, что ведомство считает целесообразным ввести уголовную ответственность за торговлю утекшими персональными данными россиян. По словам Вагнера, «основная трагедия этих утечек в том, что, как только данные появились в общем доступе и (стали) доступны неограниченному кругу лиц, предотвратить их распространение практически невозможно без жёстких мер». Сейчас же, отметил чиновник, при утечке персональных данных административная ответственность направлена, по сути, на изначально добропорядочных игроков - операторов, у которых эти данные украли, но даже после привлечения к ответственности данные остаются в теневом обороте (в даркнете).

«Сегодня на совещании в Минцифре с М.Шадаевым и другими коллегами как раз обсуждали эти вопросы, – написал в своём Telegram глава инфокомитета Госдумы Александр Хинштейн. – Подготовка законопроектов в процессе завершения. Речь идёт не только об установлении уголовной ответственности, но и о серьёзном увеличение ответственности административной, включая введение оборотных штрафов за нелегальный оборот персональных данных».

«Вал преступлений можно остановить усилением мер защиты у компаний и кратным повышением штрафов для компаний», – замечает юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко:

«Сейчас уже предусмотрено наказание, в том числе уголовная ответственность, но это не предотвращает утечки».

Громких же дел по защите персональных данных, по его словам, не было, а «РКН в основном гонялся за компаниями, которые не локализовали данные в РФ».