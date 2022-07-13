Илью Яшина отправили в СИЗО до 12 сентября по делу о «фейках»

Басманный суд Москвы арестовал Илью Яшина до 12 сентября. Муниципального депутата по Красносельскому району столицы обвиняют по статье о «фейках» про армию РФ по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

«Речь идет об одном из его стримов на YouTube, в которых он говорил о Буче. Ничего более конкретного нам не предъявили. Виновным себя Яшин не признал», — рассказала адвокат политика Мария Эйсмонт.

Более конкретной информации защите не предоставили. По словам юриста, на допросе Яшин на допросе отказался давать показания, поскольку считает дело «очевидно политически мотивированным».

Ранее в этом месяце Мещанский суд Москвы приговорил муниципального депутата Красносельского округа Алексея Горинова к семи годам колонии, признав его виновным по той же части 2 статьи 207.3 УК (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации). Эту статью включили в Уголовный кодекс в марте 2022 года. Максимальное наказание по статье составляет 15 лет лишения свободы.

В мае Тушинский суд оштрафовал Илью Яшина на 90 тыс. руб. по административной статье (20.3.3 КоАП), признав виновным в публичных действиях, направленных на «дискредитацию» использования армии России.