По утечке из «Яндекс.Еды» завели уголовное дело

Юристы «Роскомсвободы» узнали, что депутат Госдумы Михаил Романов обратился в Следственный комитет России с заявлением о возбуждении уголовного дела по поводу утечки из «Яндекс.Еды». Проверив это, наши специалисты направили от своего имени заявление в СК РФ о признании 21 доверителей РКС в качестве потерпевших по делу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трём составам:



- ч.1 ст. 137. УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни);



- ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации);



- ч.2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных программ).





«Ждем процессуального решения. Пресс-служба Следственного комитета молчит, Яндекс тоже. Предлагаю коллегам журналистам сделать запрос. Ведь тишина порождает еще больше разговоров и нисколько не помогает прояснить ситуацию о причинах одной из самых крупномассштабных утечек, после которой полилось вообще из всех щелей», — заявил глава юридической практики Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Напомним, этой весной «Роскомсвобода» и «Сетевые свободы» подали коллективный иск к «Яндекс.Еде», чтобы привлечь сервис к ответственности за халатное обращение с персональными данными 58 тыс. своих пользователей. 21 апреля сервис доставки еды в целом был оштрафован на сумму в 60 тыс. руб. за утечку персональных данных 58 тыс. клиентов компании. Но, по нашему мнению, каждый заявитель должен получить компенсацию в размере 100 тыс. руб. Общий штраф в 60 тыс. руб. не принесёт никакой сатисфакции пострадавшим пользователям и, к сожалению, никак не заставит компанию лучше защищать приватность клиентов.

Если вы тоже стали жертвой утечки, у вас есть такие же основания для признания потерпевшим. Мы подготовили для вас несколько документов:

1️⃣ шаблон заявления о признании потерпевшим;

2️⃣ инструкция по подаче заявления в Следственный комитет.