«Роскомсвобода» и «Сетевые свободы» подали коллективный иск к «Яндекс.Еде»

«Роскомсвобода» и «Сетевые свободы» подали в Замоскворецкий суд коллективный иск к ООО «Яндекс.Еда», чтобы привлечь сервис к ответственности за халатное обращение с персональными данными своих пользователей. Вторым ответчиком по делу стала материнская компания ООО «ЯНДЕКС». Напомним, 1 марта сервис доставки «Яндекс.Еда» уведомил пользователей об утечке следующих персональных данных: ФИО, номер телефона, почта, адрес проживания и сумма, потраченная за 6 месяцев.

В заявление включены первые 20 истцов из Москвы, Кемеровской области, Красноярского края и Санкт-Петербурга. К иску намерены присоединиться еще 8 тыс. человек, которые написали нам.

«Мы рады граждане решили участвовать в суде и отстаивать свою приватность. Чем больше ответственных и заинтересованных граждан, тем ответственнее бизнес и прекраснее наша страна», — говорит юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко.

Истцы просят:

— признать незаконными действия «Яндекс.Еды» и «Яндекса», которые не приняли необходимых и достаточных мер для обеспечения конфиденциальности персональных данных истцов;

— обязать «Яндекс.Еду» и ООО «Яндекс» отчитаться о принятых мерах по обеспечению сохранности ПД после произошедшей утечки (в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу решения суда);

— взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей в пользу каждого из истцов.

Пока к иску присоединились 20 заявителей, они требуют по 100 тыс. руб. каждому за моральный вред. Речь идет об утечке, о которой «Яндекс.Еда» сообщила 1 марта, и которая позднее распространилась в Сети в виде карты с адресамиhttps://t.co/mYj5hpkcam — РБК (@ru_rbc) April 14, 2022

Наши юристы считают, что разглашение чувствительной личной информации пользователей сервиса, которая в том числе может быть использована для совершения правонарушений, сталкинга, рассылки нежелательных сообщений рекламного и иного характера, взлома аккаунтов и т.п., само по себе является неправомерным вмешательством в право на уважение частной жизни и создает реальную угрозу дальнейшего нарушения прав и законных интересов истцов. Разглашение стоимости сделанных заказов косвенно указывает на уровень дохода истцов и может побудить третьих лиц к совершению в отношении них имущественных преступлений.

«Мы подали иск к «Яндексу» не только для того, чтобы материально возместить моральный вред пострадавшим пользователям сервиса, но и чтобы сформировать судебную практику и заставить компании изменить свои подходы, связанные с хранением и обработкой данных пользователей. Мы хотели бы, чтобы корпорации научились вовремя признавать свои ошибки и раскрывать информацию о том, как они улучшают процессы контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных, как повышают уровень защищённости информационных систем ПД, как проводят внутренние проверки и пр. Всё это поможет найти баланс между интересами и правами компаний и пользователей, повысит уровень доверия между ними», — заявил глава юридической практики «Роскомсвободы», один из адвокатов по делу Саркис Дарбинян.

Всем желающим присоединиться к иску можно будет до перехода к стадии прений. Для этого нужно нужно:

1. Зафиксировать факт разглашения ваших данных и наличие у вас аккаунта. Например, сделать скриншоты страницы личного кабинета, а также страницы с вашими данными в утекшей базе так, чтобы были видны дата и время и распечатать их. База заблокирована, поэтому если вы не сделали скриншоты ранее, тогда распечатайте сообщение от «Яндекс.Еды» об утечке данных.

2. Скачать образец заявления, заполнить его, распечатать, подписать, приложить распечатанные скриншоты и направить документы почтой по адресу:

ЦКА г. Москвы «ДБА и партнёры»

127137, г. Москва, а/я 10

В суде первый инстанции такой иск должен быть рассмотрен судом в течение 8 месяцев. Если районный суд не встанет на сторону пользователей, то мы продолжим добиваться успеха в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда РФ.

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