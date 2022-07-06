Госдума значительно ужесточила законодательство по части безопасности страны

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы «в целях защиты национальных интересов РФ от новых форм преступной деятельности и угроз государственной безопасности». Новый закон включает в себя большое количество запретительных и репрессивных новелл.

В числе прочего, вводится уголовная статья «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»: штраф от 100 до 500 тысяч рублей или от 2 до 4 лет колонии, а группой или с угрозой насилия — от 5 до 7 лет колонии со штрафом от 500 тысяч до 2,5 млн рублей.

В случае же, если данные призывы распространяются через СМИ или интернет, срок может вырасти до пяти лет.

Конфиденциальное сотрудничество россиян с иностранными спецслужбами, международными или зарубежными организациями будет наказываться лишением свободы на срок до 8 лет и штрафом до 1 млн рублей.

Вводится уголовная статья о нарушении требований по защите государственной тайны (до 7 лет колонии), им будет считаться выезд за рубеж допущенного к гостайне, право которого на выезд заведомо для него ограничено, а также незаконная пересылка за рубеж сведений, составляющих гостайну.

Вводится уголовная статья о неоднократной пропаганде или публичной демонстрации символики нацизма и экстремистских организаций — до 4 лет колонии. «Сейчас за демонстрацию нацистской и экстремистской символики предусмотрена административная ответственность», – напоминает «Фонтанка».

Принята поправка, предусматривающая уголовную ответственность за повторные нарушения при работе с оборудованием, обеспечивающим безопасность и устойчивость интернета. Максимальный срок лишения свободы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составит три года.

Сегодня также Госдумой был принят закон, прямо запрещающий оплату товаров и услуг цифровыми финансовыми активами (оплата в России криптовалютами уже запрещена). Классический пример цифрового финансового актива - токены.