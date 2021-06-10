Бывшим заключённым хотят закрыть доступ к СМИ и публичным медиа

Преступникам в России могут запретить выступать в СМИ, ток-шоу, социальных сетях, а также выпускать мемуары и получать за это материальное вознаграждение. За такие действия осужденным, а также тем журналистам и издателям, которые будут содействовать им в этом, будут грозить многомиллионные штрафы.

Преступникам запретят выступать в СМИ и издавать мемуары.



Автором инициативы выступил депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Саблин. Он также предлагает наказывать СМИ, издательства и другие ресурсы, которые эту информацию распространяют.



А вы согласны с инициативой? — ВЕСТИ (@vesti_news) June 10, 2021

С соответствующей инициативой выступил депутат от фракции «Единая Россия» Дмитрий Саблин. По словам парламентария, «преступники, выходя из мест заключения, при содействии журналистов становятся известными». У них берут интервью, приглашают на ток-шоу – это приносит им доход, как и издание книг с воспоминаниями о совершенных преступлениях.

В скором времени законопроект может быть внесён в Госдуму. В пояснительной записке к документам, с которыми ознакомились журналисты, депутат отметил, что человек, совершивший преступление, должен понимать неотвратимость наказания:

«Между тем, в современных реалиях, преступники обоснованно могут рассчитывать на известность и, при содействии СМИ и сети Интернет, популярность».

По его мнению, получение дохода от выступлений в СМИ и опубликования воспоминаний фактически считается вознаграждением за совершенное преступление. Предлагается «установить в отношении лиц, осужденных за совершение насильственных преступлений, введение обязательного дополнительного наказания в виде запрета на выступления в любых СМИ, на публичных массовых мероприятиях, культурных мероприятиях, собраниях, сети Интернет, а также на ведение аккаунтов в социальных сетях, опубликование мемуаров», сказано в документе.



Во фракциях Госдумы готовы поддержать инициативу депутата.

Кроме этого Саблин направил запрос в ФНС с просьбой проверить факт получения Виктором Моховым авторского вознаграждения от американской развлекательной компании при покупке прав на фильм-интервью «Скопинский маньяк»:

«Считаю своим долгом в первую очередь обеспечить защиту интересов жертв преступления, в том числе информационную. Также мы должны защитить общество от пропаганды правонарушений, а тем более исключить заработки на хайпе и популярности преступников. Получение дохода таким образом, в том числе через финансирование подобных проектов, может становиться стимулом для новых нарушений закона».

По словам Саблина, в РФ этот опасный прецедент должен быть пресечен. Как раз ситуация со «скопинским маньяком», подчёркивает депутат, и натолкнула его на разработку данного документа.