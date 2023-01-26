Путин подписал указ о «Культурном суверенитете»

В основах государственной культурной политики появилось понятие «культурного суверенитета». Соответствующие поправки внесены Владимиром Путиным в собственный указ от декабря 2014 г.

«Культурный суверенитет» – это совокупность социально-культурных факторов, позволяющих «избегать зависимости от внешнего влияния, быть защищенным от деструктивного идеологического и информационного воздействия» и придерживаться традиционных «духовно-нравственных ценностей», говорится в документе.

Как обратили внимание «Ведомости», из введения в основы госполитики в сфере культуры убрали положение, согласно которому «в силу своего географического положения, многонациональности, многоконфессиональности Россия развивалась и развивается как страна, объединяющая два мира – Восток и Запад». Вместо этого обозначено, что исторический путь России определил ее культурное своеобразие, особенности национального менталитета, ценностные основы жизни многонационального и многоконфессионального российского общества.



Основой гражданской идентичности является система «российских духовно-нравственных ценностей», которые объединяют культуру народов России, говорится в тексте. Гражданин же, согласно документу, теперь не только нравственный, ответственный и самостоятельно мыслящий, но и разделяющий «традиционные духовно-нравственные ценности».



Также из основ государственной культурной политики исчезла задача экономической и социальной модернизации России. Теперь в документе поставлена задача сбережения народа России, «сохранение фундаментальных ценностей и принципов, на которых основано единство российского общества» и т. д. Появилось в стратегическом документе и упоминание «недружественных государств», которые наряду с иностранными НКО, экстремистами и др. ведут подрывную деятельность – в том числе против традиционных ценностей.



Теперь же к принципам госполитики в сфере культуры добавились создание условий для воспитания детей на основе традиционных ценностей, защита «традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины», приоритетная господдержка культурной деятельности, направленной на сохранение традиционных ценностей, исторической памяти и защиту исторической правды. Российское культурное наследие, судя по этому документу, также должно использоваться для «духовно-нравственного» воспитания граждан.

В государственную культурную политику теперь войдёт «обеспечение культурного суверенитета», для которого необходимо будет принять ряд мер, куда входят в том числе работа с информацией.



В указе упомянута поддержка отечественного кинематографа, формирование госзаказа на произведения культуры и искусства, а также наплавленным на сохранение и популяризацию традиционных ценностей услуг. Здесь же сказано о «противодействии социокультурным угрозам и экстремизму».



В области социальных и гуманитарных наук россиян, кроме всего прочего, ждёт противодействие излишнему использованию иностранной лексики.



Должны быть также приняты меры «по защите российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия».



Указ требует формирования единого российского электронного пространства знаний на основе оцифрованных библиотечных, архивных, музейных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку, общенациональный интерактивный энциклопедический портал, другие научно верифицированные источники знания и национальные электронные архивы по различным отраслям и сферам деятельности.



Должна быть сформирована «безопасная информационная среда» путём популяризации информационных ресурсов, с использованием которых распространяется достоверная информация и которые способствуют культурно-историческому просвещению и воспитанию на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Здесь же — «совершенствование российских информационно-поисковых систем как средства интеллектуального и культурного развития личности».



Россию ждёт также формирование государственного заказа на создание информационных материалов, распространяемых в СМИ, кинематографе, печати, на телевидении и в интернете, которые бы соответствовали целям и задачам культурной политики, а также обеспечение контроля качества выполнения такого госзаказа.



«Деструктивное информационно-психологическое воздействие, направленное на размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей» согласно указу должно быть нейтрализовано.



Для организационного, аналитического и информационного обеспечения разработки и реализации государственной культурной политики будет создан координационный орган с большим перечнем полномочий — от выработки стратегических подходов в реализации этой политики до мониторинга и анализа выполнения госпрограмм.



Обеспечение и реализация госполитики в сфере культуры будет осуществляться при участии Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив, Российского фонда культуры, Фонда гуманитарных проектов, фонда «Моя история» и «Института развития интернета».



Новым указом Путин убрал из документа 2014 г. пункт, согласно которому для достижения целей и задач государственной культурной политики потребуется не менее 15–20 лет, в течение которых сформируется новое поколение. Оценка хода и результатов реализации госполитики в сфере культуры должно быть описано в ежегодном докладе о состоянии культуры, которое правительство представляет Госдуме и Совету Федерации, в докладе секретаря Совбеза президенту о состоянии нацбезопасности и др.



В какой-то части реализации указа потребуется законодательное обеспечение, где-то оно уже есть, говорит председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»). Она пообещала в ближайшее время вернуться к своим инициативам по формированию национально-ориентированной культурной среды: «Это и есть противодействие излишнему использованию иностранной лексики, упомянутому среди задач государственной культурной политики».



Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия») говорит, что многие инициативы уже реализованы: «Ненормативная лексика запрещена в информационном пространстве и т. д.». Правда, она переживает, что нет административного наказания за неисполнение закона, в том числе в отношении должностных лиц.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.