Путин издал указ о государственной информационной системе воинского учёта

Подписан и опубликован указ Президента РФ от 25.11.2022 №854 «О государственном информационном ресурсе, содержащем сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учёта».

До 30 декабря 2022 года региональные власти совместно с Минобороны и Минцифры обязаны оцифровать все базы военных комиссариатов. Затем эта база должна быть совмещена [обогащена] с данными налоговой службы.

Среди таких сведений – данные:

о регистрации граждан по месту жительства и (или) месту пребывания;

о гражданах, в отношении которых ведётся дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд;

о гражданах, имеющих неснятую или непогашенную судимость;

о гражданах, имеющих право управления транспортными средствами;

о гражданах, участвующих в осуществлении медицинской деятельности;

о состоянии здоровья граждан; о гражданах, которым присвоены спортивные разряды «кандидат в мастера спорта», «первый спортивный разряд» или спортивное звание;

и т.д.

Формирование ресурса, который представляет собой фактически государственную информационную систему (ГИС), поручено обеспечить Минцифры и ФНС при участии Минобороны до 1 апреля 2024 года. Минобороны назначено координатором ресурса.

Как следует из документа, ресурс содержит сведения о гражданах, состоящих на воинском учёте (за исключением имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе Службы внешней разведки РФ и в запасе ФСБ), а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учёте и не пребывающих в запасе.

Также в информационный ресурс попадут номера телефонов и адреса электронной почты, содержащиеся в учётных записях в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА); данные из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния; информация о работодателе; о недвижимости, принадлежащей гражданам; о наземных, воздушных и водных транспортных средствах, принадлежащих гражданам, и пр.



ФНС и Минобороны должны с использованием единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, идентифицировать подпадающих под действие указа граждан.



Указ вступил в силу со дня его подписания.