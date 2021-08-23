Украина ввела блокировку «Ростелекома» и ряда российских СМИ, в их числе — «Ведомости»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в силу санкции против 12 российских компаний, обратил внимание «Ъ». Среди них — издатель газеты «Ведомости» «Бизнес ньюс медиа», «Редакция газеты "Московский комсомолец"» и «Ростелеком». Санкции предполагают блокировку их сайтов.

Кроме того, ограничения введены против «ТРК-3», Фонда изучения исторической перспективы, Ассоциации благотворительной помощи «Взаимопомощь», компаний «Новинфо», «Наше Завтра», «Лайт-принт», «Народные новости», «Анна-ньюс».

Этим же указом Зеленский ввел в действие решение Совбеза о блокировке доступа к двум ресурсам, которые, по мнению Киева, связаны с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

Против «Ростелекома», «Московского комсомольца», «Новинфо» действует только блокировка. В отношении других компаний — ещё и блокировка активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала, ограничения на предоставление телекоммуникационных услуг.

Россия на прошлой неделе расширила санкционный список в отношении украинских граждан. Теперь в нём находятся глава МИД страны Дмитрий Кулеба и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.