Universal Music просит стриминговые сервисы заблокировать ИИ-компаниям доступ к её песням

Один из крупнейших музыкальных лейблов Universal Music Group (UMG) просит потоковые сервисы заблокировать доступ компаний с искусственным интеллектом к своим песням. На фоне растущих опасений по поводу использования песен, защищенных авторским правом, для «обучения» музыкальных платформ, которые используют искусственный интеллект (ИИ), UMG заявила, что «без колебаний предпримет шаги для защиты наших прав».



Об этом пишет Financial Times со ссылкой на электронные письма, оказавшиеся в распоряжени издания. В частности, такие письма были направлены стриминговым сервисам Spotify и Apple Music. UMG подтвердила факт рассылки писем с подобным содержанием.



UMG обеспокоена тем, что чат-боты, которые все шире применяются в последнее время, будут использовать мелодии и тексты песен из сервисов, чтобы научиться самим писать подобную музыку.



Уже сейчас есть ИИ-сервисы, которые создают музыку по текстовому описанию, например MusicLM от Google. Правда, этого сервиса нет в открытом доступе, в том числе и потому, что разработчики обнаружили, что примерно 1% создаваемой им музыки напрямую копирует уже существующие композиции.