НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Нужна юр.помощь?
Новости
13 April 2023

Universal Music просит стриминговые сервисы заблокировать ИИ-компаниям доступ к её песням

По мнению рекорд-лейбла, в последнее время всё чаще применяются чат-боты, которые используют мелодии и тексты песен из интернета для обучения по написанию подобной музыки.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Elviss Railijs Bitāns / Pexels

Один из крупнейших музыкальных лейблов Universal Music Group (UMG) просит потоковые сервисы заблокировать доступ компаний с искусственным интеллектом к своим песням. На фоне растущих опасений по поводу использования песен, защищенных авторским правом, для «обучения» музыкальных платформ, которые используют искусственный интеллект (ИИ), UMG заявила, что «без колебаний предпримет шаги для защиты наших прав».

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на электронные письма, оказавшиеся в распоряжени издания. В частности, такие письма были направлены стриминговым сервисам Spotify и Apple Music. UMG подтвердила факт рассылки писем с подобным содержанием.

UMG обеспокоена тем, что чат-боты, которые все шире применяются в последнее время, будут использовать мелодии и тексты песен из сервисов, чтобы научиться самим писать подобную музыку.

Уже сейчас есть ИИ-сервисы, которые создают музыку по текстовому описанию, например MusicLM от Google. Правда, этого сервиса нет в открытом доступе, в том числе и потому, что разработчики обнаружили, что примерно 1% создаваемой им музыки напрямую копирует уже существующие композиции.

искусственный интеллект музыка правообладатели Spotify Universal Music стриминговые сервисы Apple Music

Похожие статьи

«Википедию» оштрафовали на 800 тысяч рублей за песню «Психеи»
Глава СПЧ призвал «закрыть Википедию» и в тысячу раз сократить число компаний, хранящих данные роcсиян
Более тысячи экспертов вместе с Маском и Возняком призвали приостановить обучение передового ИИ
Франция введёт видеослежку с ИИ перед Олимпиадой-2024
Mozilla приступила к разработке открытого и вызывающего доверие ИИ
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности