МВД планирует введение «умных» участковых пунктов полиции

«Умные» участковые пункты полиции, включающие спутниковые системы и системы распознания преступников, могут появиться в России. О проработке их создания сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Михаил Давыдов:

«Нашим главкомом совместно с заинтересованными подразделениями министерства прорабатывается возможность создания так называемых умных участковых пунктов полиции, позволяющих позиционировать их как инновационные помещения органов внутренних дел».

В таких пунктах будет находиться компьютерная техника и прочие современные средства связи, в том числе спутниковые системы для отдаленной местности. Кроме того, эти помещения планируют оснастить системами идентификации преступников с использованием оперативно-справочных учетов, а также системами контроля и управления доступом и видеонаблюдением.

В России появятся умные участковые пункты полиции



В МВД России прорабатывают возможность работы во всех регионах страны инновационных участковых пунктов полиции. Они будут оснащены системами спутниковой связи и идентификации преступников, а также в…https://t.co/9XGbEdnZNf pic.twitter.com/tjazOXL0Fx — Бессонная редакция (@ferraru) September 1, 2021

При этом Давыдов отметил, что все это в любом случае не заменит личного общения участковых с гражданами. Поэтому нужно развивать профессиональные навыки сотрудников и формировать их индивидуальные качества, резюмировал он.

В конце прошлого года «Ъ» со ссылкой на источник в правительстве сообщил, что МВД разработало проект по внедрению искусственного интеллекта (ИИ), с помощью которого можно составлять фотороботы преступников и выявлять взаимосвязи между серийными преступлениями. На технологию собирались потратить 55 млн руб.

Тем временем, власти Москвы модернизируют систему распознавания лиц специально для МВД для отслеживания сообщников преступников и тех, кто возвращается на место преступления.

Власти Москвы модернизируют систему распознавания лиц для МВД, выяснил «Коммерсант».



В систему добавят расширенные фильтры поиска человека, например, по силуэту или наличию бороды, а также она сможет отслеживать сообщников преступникаhttps://t.co/1kRpRIIIHf — TJ (@tjournal) September 2, 2021

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) объявил тендер стоимостью 130 миллионов рублей на доработку подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ). Через неё полицейские подключаются к городской системе распознавания лиц, чтобы при помощи камер видеонаблюдения отследить подозреваемых. Соответствующий тендер на сайте госзакупок обнаружил "Ъ".



Это IT-решение, интегрированное с единым центром хранения данных (ЕЦХД) московской мэрии. ПАРСИВ, по сути, представляет собой шлюз, через который полицейские могут подключаться к городской системе распознавания лиц, чтобы искать преступников. Подрядчика выберут 1 октября, на выполнение работ дается 55 дней.



Согласно технической документации, полицейские, например, смогут искать не только подозреваемых, но и их сообщников: нейросеть будет отслеживать передвижение преступника, а затем фиксировать, кто часто появлялся рядом с ним и в какое время. Также появится возможность отследить людей, которые возвращаются на те места преступлений, «где личности преступников не установлены».



В ПАРСИВ планируют расширить критерии поиска человека: пол, возраст, расовая принадлежность, наличие очков, бороды, маски, головного убора и распознавание силуэта. Кроме этого, победитель тендера будет обязан разработать мобильные приложения, чтобы сотрудники правоохранительных органов смогли подключаться к системе со смартфонов.



Сейчас система работает на поиск человека в определённое время в конкретном месте. Всего ПАРСИВ обрабатывает данные с 125 тысяч камер в Москве, отметили в пресс-службе ДИТ.