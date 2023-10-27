В ООН создали Консультативный орган по искусственному интеллекту

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сформировал группу экспертов для предоставления рекомендаций по использованию искусственного интеллекта.



Гутерриш называет искусственный интеллект технологией с «революционным потенциалом», но указывает, что он может угрожать демократии и правам человека:

«В прошлом году мы стали свидетелями чрезвычайного прогресса в возможностях и использовании искусственного интеллекта благодаря чат-ботам, клонированию голоса, генераторам изображений, видеоприложениям и многому другому. Благодаря одному такому приложению я имел сюрреалистический опыт наблюдать за тем, как произношу речь безупречным китайским, несмотря на то, что я не говорю на китайском, и движения губ точно соответствовали тому, что я говорил. Это лишь один из примеров невероятных возможностей — и потенциальных опасностей — ИИ».

«ИИ может помочь преодолеть препятствия на пути к достижению ключевых целей развития, но это зависит от того, будут ли технологии ИИ использоваться ответственно и всеми, включая развивающиеся страны, которым необходимо срочно ускорить устойчивое развитие», – сказал Генеральный секретарь.



Масштабное использование этих технологий без особого внимания к вопросам безопасности вызывает беспокойство, отметил Гутерриш. Под угрозой может быть защита личных данных, целостность и правдивость распространяемой информации и в более широком смысле — даже демократические ценности.



«Именно поэтому я организовал глобальную междисциплинарную дискуссию с участием многих заинтересованных сторон о возможностях и управлении ИИ, о связанных с ним рисках и проблемах», – пояснил Генсек ООН.



Новая инициатива будет способствовать формированию инклюзивного подхода, опираясь на объединяющую роль ООН как универсального глобального форума по важнейшим проблемам современности.



В состав Консультативного органа по ИИ войдут представители более 30 стран мира, работающих как в государственных структурах, в частном и неправительственном секторе и научно-исследовательской сфере. От России в состав совета вошла директор центра Искусственного Интеллекта МГИМО Анна Абрамова. Также среди приглашённых экспертов директор по технологиям OpenAI Мира Мурати, директор по ответственному применению ИИ Microsoft Наташа Крэмптон и директор по технологиям Sony Хироаки Китано.



Им предстоит разработать рекомендации по ответственному применению ИИ. Предварительная версия документа должна быть готова к концу года, окончательная — к следующему лету.