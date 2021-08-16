В ООН призвали ввести мораторий на продажу «опасных для жизни» технологий наблюдения

В Организации объединённых наций призвали ввести мораторий на продажу «опасных для жизни» технологий слежения до тех пор, пока не будут введены надёжные правила, гарантирующие их использование в соответствии с международными стандартами в области прав человека. Она также раскритиковала израильского производителя коммерческого шпионского ПО NSO Group.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что для мониторинга, запугивания и принуждения к молчанию правозащитников, журналистов и политических оппонентов используются высокотехнологичные инвазивные инструменты», — заявили эксперты ООН.

По их словам, такая практика нарушает права на свободу выражения мнений, неприкосновенность частной жизни и свободу, возможно, ставит под угрозу жизни сотен людей, свободу СМИ, демократию, мир, безопасность и международное сотрудничество.

В июле организация «Репортёры без границ» заявила, что по меньшей мере 180 журналистов в 20 странах с 2016 по 2021 год подверглись слежке через шпионское ПО Pegasus, производимого NSO Group. Тогда стало известно, что слежке подверглись 180 журналистов в 20 странах. Сейчас в ООН призвали компанию раскрыть, проводила ли она когда-либо какую-либо значимую проверку соблюдения прав человека в соответствии с Руководящими принципами ООН по бизнесу и правам человека, и полностью опубликовать результаты любых внутренних расследований.

«Мы также настоятельно призываем Израиль, как страну происхождения NSO Group, полностью раскрыть, какие меры он принял для изучения экспортных операций компании в свете собственных обязательств в области прав человека», — заявили эксперты.

По их мнению, государства обязаны следить, чтобы такие организации, как NSO Group, не передавали технологии или не заключали контракты с государствами и организациями, которые могут использовать их с нарушением прав человека.