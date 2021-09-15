В ООН призвали государства ввести мораторий на продажу технологий слежения

Непрозрачность и отсутствие регулирования создали идеальные условия для того, чтобы требования безопасности обернулись новыми репрессиями. Об этом заявила Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет. Она призвала государства ввести мораторий на продажу и передачу технологий наблюдения, пока власти и корпорации не гарантируют соблюдение стандартов в области прав человека.

«Наблюдение может быть оправдано только в чётко определённых обстоятельствах, основанных на праве. Кроме того, такие меры должны быть необходимыми и сооответствующими законной цели. Правительственные взломы в масштабах, о которых сообщалось, никогда не будут соответствовать этим критериям», — сказала Бачелет.

По её словам, для защиты пользователей необходимо создать надёжное законодательство и институциональные режимы в соответствии с обязательствами правительств в области прав человека и Руководящими принципами ООН в области бизнеса и прав человека.

«В Руководящих принципах ясно акцентирована ответственность компаний за предотвращение и смягчение нарушений прав человека при проектировании, разработке или использовании цифровых технологий. Главы корпораций должны публично признать эти требования и соответствовать им», — заявила Бачелет.

Государства также должны не только воздерживаться от злоупотреблений, но и защищать от них отдельных лиц, считает она. Кроме того, правительства обязаны сотрудничать с представителями гражданского общества, включая тех, кто может быть затронут, для выявления и устранения рисков превентивно. Пока же, без государственного надзора такие технологии, как ПО для слежки Pegasus, будут и впредь использоваться для подавления инакомыслия и свободы слова, заключила Верховный комиссар.

#PegasusProject The United Nations High Commissioner for Human Rights says that the unprecedented level of surveillance across the globe incompatible with human rights and calls for a moratorium until regulatory efforts catch up. Time for states to act!https://t.co/FdVkPVNQ9p — Likhita (@lipstickkranti) September 15, 2021

Напомним, в июле этого года стало известно, что 180 журналистов в 20 странах подверглись слежке через шпионское ПО Pegasus компании NSO Group. Незаконное наблюдение велось по всему миру, от Венгрии, Турции и Азербайджана в Европе до Того и Руанды в Африке. Эксперт «Роскомсвободы» Вадим Лосев тогда заявил, что проблемы безопасности должны решать IT-индустрия и государство, а «пользователь должен иногда платить деньги за новые устройства, делать бэкапы и включать двухфакторную аутентификацию».