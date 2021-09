В ООН призвали государства ввести мораторий на продажу технологий слежения

Непрозрачность и отсутствие регулирования создали идеальные условия для того, чтобы требования безопасности обернулись новыми репрессиями. Об этом заявила Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет. Она призвала государства ввести мораторий на продажу и передачу технологий наблюдения, пока власти и корпорации не гарантируют соблюдение стандартов в области прав человека.

По её словам, для защиты пользователей необходимо создать надёжное законодательство и институциональные режимы в соответствии с обязательствами правительств в области прав человека и Руководящими принципами ООН в области бизнеса и прав человека.

Государства также должны не только воздерживаться от злоупотреблений, но и защищать от них отдельных лиц, считает она. Кроме того, правительства обязаны сотрудничать с представителями гражданского общества, включая тех, кто может быть затронут, для выявления и устранения рисков превентивно. Пока же, без государственного надзора такие технологии, как ПО для слежки Pegasus, будут и впредь использоваться для подавления инакомыслия и свободы слова, заключила Верховный комиссар.

