Минцифры нашло уполномоченного по проверкам операторов на устойчивость связи

Минцифры наделило федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Связист» полномочиями по организации ситуационного центра для мониторинга инфраструктуры связи. Это следует из приказа министерство, с копией которого ознакомился «Ъ». В качестве ситуационного центра «Связист» будет контролировать качество оказания услуг, координировать работу операторов в условиях чрезвычайных ситуаций, собирать данные об авариях на сетях и информировать о них Минцифры. Из приказа следует, что ФГУП получит право запрашивать информацию у Роскомнадзора и операторов связи. На работу СЦ из бюджета в 2021 году будет выделено 141 млн рублей, добавили в министерстве.

Минцифры наделило ФГБУ «Связист» полномочиями ситуационного центра для мониторинга инфраструктуры связи. Он сможет запрашивать у операторов данные о качестве услуг и авариях на сети и будет координировать их работу в чрезвычайных ситуациях.https://t.co/KXGIgBr1v5 — Коммерсантъ (@kommersant) June 25, 2021

Следующим этапом станет разработка регламентов, где будет определен порядок информационного обмена как с МЧС, так и с операторами, добавили в министерстве.





ФГУП «Связист» было создано по приказу Минцифры в июне 2018 года, чтобы управлять недвижимостью министерства, заниматься разработкой и экспертизой. В новой роли оно будет координировать работу операторов связи «по выполнению задач, поставленных Президентом и Правительством». В его полномочия войдет также сбор информации с камер наблюдения на выборах и проведение учений по устойчивости рунета. Аналогичные полномочия раньше имел ситуационный центр Роскомнадзора, который был ликвидирован в декабре 2019 года.





Бизнес опасается, что новый СЦ будет дублировать функции государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак ФСБ, который уже проводит мониторинг инцидентов безопасности на сетях связи. Как сообщил «Ъ» один из участников рынка:

«Нет никакой необходимости в создании еще одного контролирующего механизма. Появление очередного центра потребует предоставления ему отчетности, что лишь бюрократизирует отношения бизнеса и регулятора».

При этом операторы уже передают информацию о сетях связи Роскомнадзору, подтверждают в «ЭР-Телекоме». «Важно, чтобы не было дублирования обязанностей и функций, а взаимодействие осуществлялось в идеале в режиме “единого окна”», — отметили в компании.



Сейчас законодательной обязанности информирования об инцидентах в ЦОД в корпоративном и коммерческом сегментах нет, уточнили в пресс-службе «Ростелекома».



Государство хочет регулировать дата-центры как инфраструктурные объекты в сетях связи, считает глава Ассоциации ЦОД Игорь Дорофеев. По его мнению, это нужно для размещения государственных информационных систем в аккредитованных ЦОД. «Но если начнут контролировать все ЦОД, то это приведет к усилению административной нагрузки», — предупреждает он.



По мнению гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, Минцифры создало новую структуру, которой отдает все функции, требующие дополнительного источника средств из госбюджета. Эксперт предполагает, что расходы бюджета на ситуационный центр в будущем вырастут.