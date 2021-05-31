Российские военные создают управление по работе с искусственным интеллектом

Минобороны сформирует к декабрю текущего года управление по работе с искусственным интеллектом (ИИ) с собственным бюджетом.

У новой госструктуры будет собственный бюджет, который будет тратиться на роботов pic.twitter.com/cOmfkncdXO — МБХ медиа (@MBKhMedia) May 31, 2021

Об этом в ходе сессии «Искусственный интеллект», которая проходит в рамках Международного промышленного форума в Севастополе, сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии при Правительстве Михаил Осыко:

«Могу сказать, что Минобороны приняло решение о создании управления по искусственному интеллекту. <...> Все эти мероприятия должны быть завершены к 1 декабря текущего года. Соответственно со следующего года в министерстве обороны начнет функционировать заказчик по тематике искусственного интеллекта».

Управление будет обладать собственным бюджетом, независимым от основного ведомственного. Его функции и задачи будут похожи на те, которые уже выполняет другой департамент Минобороны — перспективных межвидовых исследований.



«Думаю, что если удастся нам зайти, выполнить результаты, то это будет серьёзный прорыв, которым грех не воспользоваться. Минобороны будет хорошим драйвером в этом процессе, особенно с точки зрения практического применения — того, чего сейчас не хватает», — заявил Осыко.





В конце мая Путин говорил о создании «армии будущего». Президент, в частности, обсудил с экспертами Минобороны «создание приоритетных образцов вооружения, в основу которых заложены наукоемкие технологии с элементами искусственного интеллекта». Речь шла в том числе о лазерных и гиперзвуковых системах и роботизированной технике. Тогда же в ведомстве сообщили о начале серийного производства боевых роботов, которые — со слов министра обороны Шойгу — способны «воевать самостоятельно».





В августе 2020 года Минобороны говорило о возможном создании межведомственного специализированного информационного ресурса для обмена результатами деятельности по разработкам в области искусственного интеллекта. По мнению военных, необходим трансфер технологий в области искусственного интеллекта из гражданской сферы в военную и наоборот. Также в 2018 году представитель Минобороны Юрий Борисов рассказал о работе ведомства с ИИ для применения в кибервойнах, для чего призвал учёных из военных и гражданских отраслей заняться разработкой данной технологии.