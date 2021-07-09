Украина вводит реестр запрещённых сайтов

СНБО Украины принял окончательное решение о создании реестра запрещённых сайтов, для чего в данный момент собирается рабочая группа по вопросам технической реализации такого реестра. Об этом сообщил член Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Максим Тульев в своём Facebook.

Как один из участников вышеупомянутой рабочей группы, Тульев пообещал «остановить это безумие, но шансов откровенно мало».

По словам активиста, речь идёт о создании реестра с названиями сайтов, которые операторы должны будут блокировать. При этом пока не обсуждалось, на каком именно основании сайты туда будут попадать. На данный момент блокировки возможны лишь по решению суда или в рамках антироссийских санкций СНБО. По данным источников на телекомрынке Украины, реестр создаётся с подачи крупных операторов связи таким образом, чтобы было удобнее понимать: какие сайты подлежат блокировке, а какие — нет. В список может попасть около 400 запрещенных сайтов, его можно будет автоматически загружать в системы провайдеров, что якобы избавит операторов от большого объема ручной работы. При этом ещё неизвестно, публичным этот реестр будет или закрытым.

Рабочая группа, уточняет Тульев, начнёт работать с 12 июля.

Примечательно, что недавно законопроект о расширении полномочий Совета нацбезопасности разработала группа депутатов от провластной партии «Слуга народа», куда входит глава ИнАУ Александр Федиенко, ранее выступавший категорически против блокировок российских сервисов и соцсетей, поскольку такие действия и бессмысленны, и противозаконны. По его словам (в 2017 году), ограничение доступа к интернет-страницам должно происходить исключительно через суд, но недавно Федиенко предложил сделать решения СБНО выше любого судебного акта.

«Видимо, там скучно живут. Тоже захотелось перфомансов вроде „сами себя заблокируйте“ и „все лежит, работает только заблокированный телеграм“», — иронизирует создатель ЭШЕР II Филипп Кулин.