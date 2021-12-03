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3 декабря 2021

В США коллекторы смогут писать должникам в соцсетях

Критики нововведения считают, что оно может привести к вторжению в частную жизнь, сторонники же утверждают, что это небольшой шаг вперед по пути модернизации коммуникаций с потребителями.

В США коллекторам разрешили связываться с должниками в социальных сетях при помощи личных сообщений. Однако они не смогут публиковать что-либо на общедоступной странице. Пока количество сообщений, которые разрешено отправлять, не определено.

Новая норма также изменила лимит для телефонных звонков. Каждую неделю коллектор теперь может делать семь звонков по любому конкретному обязательству, но людям с несколькими долгами всё равно можно будет звонить десятки раз в неделю.

Критики изменений говорят, что сообщения могут затеряться или привести к вторжению в частную жизнь и распространению новых мошенничеств. Сторонники же утверждают, что это небольшой шаг вперед по пути модернизации коммуникаций с потребителями.

Как пишет BBC, около трети американцев, взявших кредиты, имеют задолженность, с которой разбирается коллекторское агентство. Это означает, что новое правило может затронуть десятки миллионов людей.

соцсети приватность цифровая эпоха США коллекторы

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