Минцифры потратит 68 млн рублей на сбор информации об утечках данных

«Минцифры заказывает оказание услуг по предоставлению информации об утечках персональных данных в сети „Интернет“. На это выделено 68 358 249,80 рублей», — сообщает Telegram-канал «Телеком-ревью», обративший внимание на соответствующий тендер министерства, размещённый на сайте госзакупок.
Исполнителю предстоит оказать услугу с даты заключения Контракта до 1 июня 2022 г., в том числе по этапам:
1 этап: с даты заключения Контракта до 31 января 2022 года;
2 этап: с 1 февраля 2022 года до 31 марта 2022 года;
3 этап: с 1 апреля 2022 года до 1 июня 2022 года.
Основанием для оказанных услуг является паспорт федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в рамках достижения результата «Осуществлен мониторинг фишинговых сайтов, утечки персональных данных».
Цели оказания услуги следующие:
В рамках оказания услуги по предоставлению информации об утечках персональных данных должны быть решены следующие задачи:
«Минцифры надеется, что „информация о фактах наличия утечек ПДн позволит своевременно инициировать проведение мероприятий по расследованию и реагированию на соответствующие“ инциденты», — сообщает «Телеком-ревью».
Окончание подачи заявок - 19.11.2021 г.
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