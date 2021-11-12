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12 November 2021

Минцифры потратит 68 млн рублей на сбор информации об утечках данных

Это должно помочь министерству «своевременно инициировать проведение мероприятий по расследованию реагирования» на соответствующие инциденты.

«Минцифры заказывает оказание услуг по предоставлению информации об утечках персональных данных в сети „Интернет“. На это выделено 68 358 249,80 рублей», — сообщает Telegram-канал «Телеком-ревью», обративший внимание на соответствующий тендер министерства, размещённый на сайте госзакупок.

 

Исполнителю предстоит оказать услугу с даты заключения Контракта до 1 июня 2022 г., в том числе по этапам:

1 этап: с даты заключения Контракта до 31 января 2022 года;

2 этап: с 1 февраля 2022 года до 31 марта 2022 года;

3 этап: с 1 апреля 2022 года до 1 июня 2022 года.

Основанием для оказанных услуг является паспорт федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в рамках достижения результата «Осуществлен мониторинг фишинговых сайтов, утечки персональных данных».

Цели оказания услуги следующие:

  • своевременное выявление информации об утечках персональных данных (ПДн);
  • получение статистики, связанным с покупкой и продажей ПДн, их объему и спросу;
  • мониторинг утечек;
  • мониторинг открытых и закрытых источников (darknet) в сети Интернет на предмет выявления информации об утечках ПДн.

 

В рамках оказания услуги по предоставлению информации об утечках персональных данных должны быть решены следующие задачи:

  • составление перечня ключевых слов, подлежащих мониторингу, а также поддержание его в актуальном состоянии;
  • мониторинг объявлений и сообщений, указывающих на факт утечки ПДн;
  • анализ найденных объявлений и сообщений с целью присвоения уровня критичности;
  • отправка ежедневных и еженедельных уведомлений о новых утечках ПДн;
  • подготовка экспертных записок об особо критичных утечках ПДн;
  • подготовка и отправка отчетов об утечках ПДн в сети «Интернет» по этапам.

 

«Минцифры надеется, что „информация о фактах наличия утечек ПДн позволит своевременно инициировать проведение мероприятий по расследованию и реагированию на соответствующие“ инциденты», — сообщает «Телеком-ревью».

Окончание подачи заявок - 19.11.2021 г.

Минцифры 152-ФЗ персональные данные утечки госзакупки мониторинг даркнет

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