Минцифры потратит 68 млн рублей на сбор информации об утечках данных

«Минцифры заказывает оказание услуг по предоставлению информации об утечках персональных данных в сети „Интернет“. На это выделено 68 358 249,80 рублей», — сообщает Telegram-канал «Телеком-ревью», обративший внимание на соответствующий тендер министерства, размещённый на сайте госзакупок.

Исполнителю предстоит оказать услугу с даты заключения Контракта до 1 июня 2022 г., в том числе по этапам:



1 этап: с даты заключения Контракта до 31 января 2022 года;



2 этап: с 1 февраля 2022 года до 31 марта 2022 года;



3 этап: с 1 апреля 2022 года до 1 июня 2022 года.





Основанием для оказанных услуг является паспорт федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в рамках достижения результата «Осуществлен мониторинг фишинговых сайтов, утечки персональных данных».





Цели оказания услуги следующие:

своевременное выявление информации об утечках персональных данных (ПДн);

получение статистики, связанным с покупкой и продажей ПДн, их объему и спросу;

мониторинг утечек;

мониторинг открытых и закрытых источников (darknet) в сети Интернет на предмет выявления информации об утечках ПДн.

В рамках оказания услуги по предоставлению информации об утечках персональных данных должны быть решены следующие задачи:

составление перечня ключевых слов, подлежащих мониторингу, а также поддержание его в актуальном состоянии;

мониторинг объявлений и сообщений, указывающих на факт утечки ПДн;

анализ найденных объявлений и сообщений с целью присвоения уровня критичности;

отправка ежедневных и еженедельных уведомлений о новых утечках ПДн;

подготовка экспертных записок об особо критичных утечках ПДн;

подготовка и отправка отчетов об утечках ПДн в сети «Интернет» по этапам.

«Минцифры надеется, что „информация о фактах наличия утечек ПДн позволит своевременно инициировать проведение мероприятий по расследованию и реагированию на соответствующие“ инциденты», — сообщает «Телеком-ревью».

Окончание подачи заявок - 19.11.2021 г.