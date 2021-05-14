«Приравнять игровые сервисы к соцсетям, поднять штрафы за данные силовиков, льготы интернет-дружинам»

На днях комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы заявил о разработке законопроекта, который обяжет крупные IT-компании открывать официальные представительства в России. Такая обязанность коснётся компаний, чья ежедневная аудитория в России превышает 500 тысяч человек.

В своём комментарии относительно данной инициативы единоросс Антон Горелкин заявил, что коснётся она не только такие крупные социальные сети и мессенджеры как Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, но и сервисы, относящиеся к игровой отрасли, например, Steam и World of Tanks (WoT). Издание BFM попыталось выяснить, зачем он решил включить в список регулирования геймерские ресурсы, но телефон депутата в тот момент не отвечал. Но уже на следующий день Горелкин подтвердил – да, новые поправки должны коснуться игровых платформ тоже:

«Steam и WoT, помимо игровой составляющей, включают в себя элементы социальной сети. Внутри этих сервисов работают платформы для одновременного общения десятков миллионов людей. В том числе — из России. Есть и встроенные чаты, как внутриигровые, так и за рамками собственно игрового процесса.



А главное: услуги, часто платные, от этих компаний каждый день получают миллионы граждан России. Поэтому компании должны быть полноценно представлены в нашей стране. Как и прочие игровые сервисы таких масштабов. Мне это казалось очевидным. Но раз кому-то непонятно, то вот: объяснил».

Ещё одну экстравагантную инициативу выдвинул зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный – создать отряды интернет-дружинников, интернет-следователей и интернет-судей.



«Нам необходимо позаботиться о том, чтобы у нас были, например, интернет-дружинники, интернет-дознаватели, интернет-следователи, интернет-прокуроры, интернет-судьи. У нас есть, например, народные дружинники. Мы приходим в парк, во время массовых гуляний, и видим, что рядом с полицейскими два-три народных дружинника», – заявил парламентарий.



Депутат также добавил, что необходимо придумать стимулы для интернет-дружинников – например, разрешить брать отгулы людям, которые входят в такие отряды.

В Госдуме предложили создать интернет-дружины. Какую именно задачу они будут выполнять, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный не уточнил.



Однако сотрудникам должны полагаться дополнительные выходные. — Телеканал 360° (@360tv) May 14, 2021

Ранее с аналогичным предложением выступил секретарь Совбеза Николай Патрушев. Помимо интернет-дружин Патрушев посчитал необходимым «собрать вместе» блогеров-патриотов для патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.



Как обратило внимание «МБХ Медиа», разнообразные законодательные инициативы стали появляться после массового убийства в казанской школе. Утром 11 мая в школе № 175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу из автоматического оружия. В результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы, 21 человек пострадал. СК завел уголовное дело об убийстве двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК).

Глава комитета Госдумы по «иностранному вмешательству» Василий Пискарев предложил ввести штрафы за «сбор» и «распространение» данных силовиков, судей и их родственников. Поправки, согласно отзыву профильного комитета, депутат внес ко второму чтению своего законопроекта №1023005-7. Об этом сообщила "Медиазона" со ссылкой на копию документа.

Депутат Госдумы Василий Пискарев предлагает более чем 10 раз увеличить штрафы за раскрытие личных данных силовиков. Протирать запотевшие забрала, видимо, запретят — вдруг случайно личность раскроетсяhttps://t.co/7KYaafXnrI pic.twitter.com/hEkxFQ615g — Znak.com (@znak_com) May 14, 2021

Пискарев предложил прописать в статье 17.13 КоАП, предусматривающей штраф до тысячи рублей за разглашение сведений о силовиках под государственной защитой, вторую часть об ответственности за публикацию данных силовиков «с нарушением требований законодательства в области персональных данных».



Таблица поправок ко второму чтению с размером штрафа в карточке инициативы пока не выложена. По данным «Ъ», для граждан он составит до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — до 200 тысяч, а для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас «расширяется практика несанкционированного опубликования, в том числе в интернете, сведений о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов», и «целями таких действий зачастую являются не воспрепятствование служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, а иные устремления (корысть, месть, пиар и т. п.)».



Комитет по законодательству в отзыве отметил, что поправки «не согласуются» со статьей, в которую их вносят, поскольку штрафы предполагаются «независимо от того, принято ли в отношении названных лиц решение о применении к ним мер государственной защиты».

В самой статье 17.13 КоАП, о данных силовиков под государственной защитой, Пискарев, по данным «Коммерсанта», предложил увеличить штраф для граждан с 500 рублей до 70 тысяч, а также установить его для юрлиц в размере до 500 тысяч рублей. В конце 2020 года Путин разрешил помещать под защиту и скрывать данные силовиков, судей и их близких даже при отсутствии угрозы их безопасности.



Законопроект, в который вносятся поправки, был внесен Пискаревым в сентябре 2020 года. Он предполагает увеличение в десять раз — до 50 тысяч рублей для юридических лиц — штрафов за разглашение информации с ограниченным доступом сотрудниками, имевшими к ней доступ по работе.https://t.me/kolezev/8996

Ко второму чтению, согласно отзыву профильного комитета, Пискарев также внес поправки о появлении в КоАП новой статьи 13.14.1, которая предполагала бы ответственность за «незаконное получение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом». По данным «Ъ», штраф по ней составит до 10 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юрлиц.

«Так как это «поправки на поправки», там черт ногу сломит, – справедливо заметил главред It`s My City Дмитрий Колезев. – Но вообще суть в том, что наказывать собираются уже не только тех, кто сливает данные из баз, но и тех, кто эти данные покупает и как-либо использует. Причем речь о защите простых граждан не идет — никто особо и не скрывает, что это делается именно в интересах сотрудников силовых структур».



Колезев уверен, что это новая мера давления на журналистов и активистов-расследователей, хотя под санкции могут попасть и простые граждане:

«Депутат Сергей Иванов, рассматривавший поправки в комитете по законодательству, считает, что штрафы могут применяться и к тем, кто просто репостит журналистские расследования с персональными данными силовиков.



Там много штрафов на любой вкус и цвет, но вот впечатляющий пример: штраф за незаконное разглашение конфиденциальных данных защищаемых лиц для физлиц предлагается увеличить с нынешних 500 руб. до 70 тыс. рублей — то есть в 140 раз».

«В общем, силовики хотят защиты своего privacy в 140 раз сильнее, чем раньше. Вот бы они и граждан защищали в 140 раз лучше, и уровень жизни в стране бы вырос... ну ладно, пусть даже не в 140 раз. Но хотя бы немного», – подытоживает журналист.

Данными заявлениями и законодательными инициативами власти в очередной раз демонстрируют усиление регулирующей роли государства в работе российского сегмента интернета, при этом логическое тому обоснование найти становится всё труднее.