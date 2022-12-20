Госдума в очередной раз ужесточила законодательство об иноагентах

Депутаты Госдумы приняли закон об административной ответственности за «злостное» нарушение законодательства об «иноагентах».

Изменения в КоАП за «нарушение» законодательства предусматривают штраф от 2 тысяч до 1 млн рублей. «Злостное» уклонение иноагентов от исполнения обязанностей может повлечь уголовную ответственность, отмечается на сайте Госдумы.

Законопроект №195145-8 был внесён группой депутатов во главе с Василием Пискарёвым в сентябре текущего года.

Документ закрепляет в Кодексе РФ об административных правонарушениях единый статус иностранного агента независимо от сферы его деятельности.

Закон объединит такие составы, как непредставление сведений НКО-агентом, непредставление сведений физлицом-агентом, неисполнение им обязанности по указанию этого статуса и нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-агента, в одну статью 19.34 «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».

Президент РФ Владимир Путин в начале декабря подписал закон о регуляции деятельности «иноагентов». Материалы, которые производят «иноагенты», теперь причислены к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Такие печатные материалы будет необходимо маркировать «18+». В книжных магазинах, киосках и торговых точках их можно распространять только в запечатанной непрозрачной упаковке, а в организациях для детей они будут запрещены.



Помимо этого, «иноагентам» нельзя преподавать в образовательных учреждениях, страховать вклады, заключать контракты на прохождение военной службы, быть членами избирательных комиссий. Признание «иноагентом» также может стать основанием для увольнения с работы.



Также закон содержит норму, вводящую запрет на проведение митингов, шествий и демонстраций на территории вокзалов, аэропортов, образовательных организаций и в местах, прилегающих к зданиям органов публичной власти.