Суд запретил аниме «Зачем вы здесь, учитель?!»

По иску районного прокурора, Калининский районный суд Санкт-Петербурга запретил аниме-сериал «Зачем Вы здесь, учитель?!» (Nande Koko ni Sensei ga!? / Why the hell are you here, Teacher!?), размещённый на уже «полюбившемся» работникам надзорных органов Северной столицы сайте Yummy Anime. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов СПб.

Наша традиционная рубрика «Суд РФ посмотрел аниме»https://t.co/7OdWAViWqL — Ⓐ (@v_x) May 17, 2021

«Сюжет аниме сосредотачивается вокруг семнадцатилетнего ученика старшей школы по имени Ичиро Сато и его учительницы Каны Коджимы, которая славится своим нравом, за который получила прозвище „Учитель-демон“, – говорится в описании сериала на Yammy Anime. – Однако перед Ичиро строгая учительница предстаёт простой и неуклюжей, из-за чего парень постоянно попадает в неловкие и пикантные ситуации с участием Каны в самых разнообразных местах: в мужской ванной, в мужской бане, в бассейне, в школьном медкабинете и в других, не менее интимных местах. За их насыщенной жизнью нам и предстоит наблюдать».



Возрастной рейтинг на сайте: «R+» (частичная нагота). Согласно американской рейтинговой системе, фильмы с такой возрастной квалификацией не рекомендованы для лиц, не достигших 17 лет, либо просмотр может быть осуществлён с обязательным присутствием взрослого.



Видимо, указанных ограничений для российских прокуроров показалось недостаточно.



В обоснование требований истец указывал, что в ходе проверки в порядке надзора за соблюдением федерального законодательства, выявлен находящийся в открытом и свободном от любых искусственных ограничений доступе неопределенного круга лиц указанный контент, на котором размещена информация порнографического (эротического) характера.



«Эта информация распространяется также без возрастных ограничений, что является нарушением закона со стороны распространителей, а также лиц, ответственных в силу закона за ограничение доступа к этой информации, отсутствуют ограничения на передачу, копирование и дальнейшее распространение», – сказано в сообщении пресс-службы питерских судов, а также подчёркивается следующее:

«Согласно полученным в ходе прокурорской проверки выводам специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, вышеуказанный видеоконтент является вредоносным, поскольку создает стрессовое воздействие на психику несовершеннолетних как визуальной формой материала: неоправданно резкий контраст между эмоционально приятными ситуациями (ласковый голос, улыбка, мягкая цветовая гамма) и деструктивными формами подачи образов (тревожная музыка, демонические гримасы, острые гротескные формы), что в совокупности с интенсивной эксплуатацией повышенного интереса подростков к сексуальной сфере создает реальную угрозу психической фрустрации (одна из форм психологического стресса, характеризуемая состоянием тревожности и отчаяния, близко по значению с депрессией) эмоционально неустойчивых реципиентов».

«Дополнительная опасность для психики подростков связана с разрушением традиционного для российского общества образа учителя (школьного преподавателя), вследствие демонстрации неприемлемой с морально-этической точки зрения модели взаимоотношения ученик-учитель», – посчитали прокуроры и эксперты.

Суд административный иск удовлетворил.