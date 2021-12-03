Власти Беларуси признали соцсети и Telegram-канал «Радыё Свабода» экстремистскими

Телеграм-канал и соцсети белорусской службы «Радио Свобода» («Радыё Свабода») признали экстремистскими. Об этом сообщают NEXTA и «Настоящее время». Такое решение принял суд Центрального района города Минска. Под запрет попал в том числе и YouTube-канал «Радыё Свабода».

Ранее телеграм-канал взламывали сторонники Лукашенко, напоминает Readovka. Кроме надписи, что «Радыё Свабода» якобы прекращает своё вещание на территории РБ, взломщики выложили скрины с администраторами группы. Позже доступ к каналу был восстановлен.



В Беларуси «экстремистскими» признаны около 300 интернет-ресурсов. В ноябре «экстремистским формированием» признали телеканал «Белсат» и информационное агентство БелаПАН, 23 ноября в список «экстремистских материалов» внесли телеграм-канал и соцсети издания «Наша Ніва».