Власти вернулись к идее доступа в соцсети и мессенджеры по паспорту

Роскомнадзор предложил запрашивать номер паспорта, адрес, номер телефона и электронную почту для регистрации пользователей в социальных сетях, сообщает «Ъ» со ссылкой на проект приказа, выложенный на общественное обсуждение.

Роскомнадзор предложил при регистрации в соцсетях спрашивать номер паспорта и адрес проживания https://t.co/I15B67EbCQ — Meduza (@meduzaproject) March 24, 2021

Согласно проекту, интернет-площадки должны получать дополнительное согласие от пользователей на обработку данных через свои собственные платформы или систему Роскомнадзора, при этом выбор остается за пользователем. При выборе второго варианта сведения будут верифицироваться через портал госуслуг. Так, пользователю нужно будет внести в специальную форму ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства в список войдут фамилия, имя, отчество, дата рождения, вид и номер удостоверяющего личность документа, страна его выдачи, адрес регистрации по месту жительства, номер телефона и адрес электронной почты.

Проект приказа разработан в рамках поправок к закону «О персональных данных», которые частично вступили в силу в марте. Речь идёт о федеральном законе 519-ФЗ, автором которого выступил депутат от «Единой России» Антон Горелкин.

Инициатива Роскомнадзора направлена в первую очередь на социальные сети и мессенджеры, пояснил парламентарий. У сервисов, по его словам, будет выбор: либо они запустят собственные платформы для сбора согласий, либо будут использовать Единую информационную систему, интегрированную с госуслугами.

Эти данные будут проверяться через портал госуслуг, с которым интегрируют ЕИС. В ней смогут также зарегистрироваться компании и ведомства, введя ИНН, ОГРН и другую информацию. Данные всех зарегистрированных в системе пользователей могут предоставляться «иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами», следует из документа.

Горелкин отметил, что при несоблюдении требования о получении у пользователей согласия на распространение персональных данных «действия площадок (как иностранных, так и российских) могут быть квалифицированы как обработка данных в случаях, не предусмотренных законодательством». «За такие нарушения установлена административная ответственность частью 1 статьи 13.11 КоАП РФ», — уточнил Горелкин. Данная норма влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, на юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Идея регистрировать пользователей соцсетей по паспорту не нова — ранее одиозный депутат Виталий Милонов неоднократно выдвигал подобные законопроекты, мотивируя это тем, что необходим контроль за активностью несовершеннолетних в интернете (паспорта граждане РФ получают с 14 лет). Как видим, инициатива Милонова воплощается в жизнь в более изощрённом виде, ведь изначально речь в законопроекте Горелкина шла о контроле пользователей над использованием их персональных данных, но в реальности это всё переросло в желание тотально контролировать деятельность россиян в Сети.

Эксперты отнеслись к новому документу Роскомнадзора с настороженнстью. Эксперт «РосКомСвободы» Михаил Третьяк заявляет следующее:

«Ни Роскомнадзору, ни соцсетям ни к чему такой объем данных, если они не планируют передавать их правоохранительным органам или монетизировать через рекламу».

По его мнению, есть также риск злоупотреблений со стороны правоохранительных органов. Из проекта Роскомнадзора также непонятен вопрос защиты данных внутри ЕИС, так как новая база «согласий» становится потенциальной целью для взлома.

В проекте Роскомнадзора не отражены принципы обеспечения безопасности системы, подчеркивает зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин. По его мнению, такой «суперагрегатор согласий», безусловно, будет популярной мишенью для злоумышленников.

Гендиректор сервиса знакомств Mamba Андрей Бронецкий считает, что новое регулирование находится «в русле общих трендов по работе с данными пользователей», а рынок «и так им следует»: «Мы удаляем информацию о пользователях по их первому запросу, с этим нет проблем».



По его мнению, социальные сети вряд ли будут использовать ЕИС Роскомнадзора для заключения договора с новыми пользователями, которые, «возможно, будут с опасением смотреть на предложение предоставить паспортные данные».

Дата окончания публичного обсуждения проекта приказа — 19 апреля 2021 г. Если у вас есть предложения или замечания, вы можете оставить их на странице документа.