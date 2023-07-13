На Google подали в суд за кражу контента и данных для обучения продуктов ИИ

Юридическая фирма Clarkson подала коллективный иск против Google из-за того, что техгигант якобы без разрешения собирал данные миллионов пользователей и нарушал законы об авторском праве во время разработки искусственного интеллекта. В качестве ответчиков проходят Google, DeepMind и их родительская компания Alphabet.

В коллективном иске участвуют восемь человек под псевдонимами — среди них двое несовершеннолетних, 13 и 6 лет — которые представляют интересы миллионов пользователей сети. Они обвиняют Alphabet в десяти нарушениях законодательства США и штата Калифорния, связанных с Bard и другими продуктами Google в области искусственного интеллекта.



Истцы утверждают, что Google обновил свою политику конфиденциальности в ответ на предупреждение Федеральной торговой комиссии (FTC), что «машинное обучение не является оправданием для нарушения закона». По словам истцов, Google признал, что он использует публичные данные из интернета для обучения своих моделей и сервисов искусственного интеллекта. Однако это не изменило того факта, что Google «тайно хватает все, что когда-либо создавалось и распространялось в интернете сотнями миллионов американцев» без их уведомления или согласия.

Один из заявителей, которого называют «автором бестселлеров из Техаса», более конкретно обвинил Google в том, что он полностью скопировал книгу, которую он написал для обучения Bard.



Новость появилась вскоре после подачи аналогичных исков против OpenAI, поддерживаемого Microsoft, с обвинениями в нарушении прав на конфиденциальность и злоупотреблении собранными данными, а также в нарушении авторских прав.



DeepMind, который до сих пор возглавляет сооснователь Демис Хассабис после покупки Google в 2014 году, упоминается в иске из-за его работы над созданием модели языка для приложений диалога (LaMDA), которая считается важной для разработки Bard, а также других продуктов Google в области искусственного интеллекта.



Истцы требуют не менее 5 миллиардов долларов компенсации и судебного запрета в виде временного замораживания коммерческого доступа и разработки генеративного ИИ Google.