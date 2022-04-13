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13 April 2022

Яндекс.Музыка удалила подкаст радио BBC «Что это было»

По заявлению службы поддержки, сделано это было по требованию Роскомнадзора.

Из «Яндекс.Музыки» исчез подкаст русской службы радио BBC «Что это было». На этот факт обратила внимание директор по персоналу компании «Авторские Медиа» Инга Кудрачева, которая также является постоянной участницей протестных акций. Поддержка сервиса ответила ей, что подкаст был удалён по требованию Роскомнадзора.

В свою очередь, РКН в данном случае опирается на решение Генпрокуратуры.

Сайты BBC и «Русской службы Би-би-си» были заблокированы в марте текущего года решениями Генеральной прокуратуры РФ. Блокировка происходит по «маске» — со всеми доменами и поддоменами. Кроме этого, ограничение доступа к одному и тому же сайту «Русской службы» произошло на основании двух решений, принятых в разное время.

Любопытно, что соцсеть «ВКонтакте» для подкаста «Что это было» ввела геоблокировку — с российского IP сервис выдаёт ошибку, а при включённом VPN отображаются все аудиофайлы.

В данном подкасте рассказывается о так называемой «специальной военной операции» российской армии на территории Украины, и точка зрения радиостанции не совпадает с официальной позицией российских властей.

149-ФЗ Роскомнадзор 139-ФЗ эффект Стрейзанд Яндекс Генпрокуратура Яндекс.Музыка 32-ФЗ военная цензура

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