Нужна юр.помощь?
Новости
2 декабря 2021

ТСЖ из Карелии выиграло суд у Ильи Варламова

Блогер теперь обязан удалить публикацию, в которой нелестно отозвался о противниках новых правил размещения вывесок в Петрозаводске.

Московский городской суд обязал блогера и урбаниста Илью Варламова удалить публикацию, в которой он назвал «говнохранителями» противников новых правил размещения вывесок в Петрозаводске. Иск подали представители городского товарищества собственников жилья «Ленина 18Б». Это первый случай, когда Варламова осудили за оскорбительные слова в сети. Об этом «7х7» сообщила адвокат истцов Наталья Союнен.

Речь идёт о заметке, опубликованной в октябре прошлого года, «Говнохранители на страже визуального мусора». Варламов раскритиковал предпринимателей и представителей ТСЖ «Ленина 18Б» за недовольство новыми требованиями к размещению вывесок на фасадах зданий и назвал их «говнохранителями».

Суд обязал блогера удалить публикацию и разместить в качестве опровержения резолютивную часть судебного решения. Кроме того, суд взыскал с Ильи Варламова 15 тыс. руб. в пользу адвоката и 10 тыс. руб. — ТСЖ. Изначально истцы запрашивали 2 млн руб. компенсации.

Как пишет «7х7», председатель ТСЖ «Ленина 18Б», бывший первый заместитель главы Карелии по региональной политике Александр Чаженгин заявил в комментариях изданию, что победа в суде является шагом для наведения порядка в сети.

«Мы считаем, что наша страна постепенно движется к хоть какому-то построению и контролю над беспределом, который творится у нас в интернете, который, в общем, всем известен. Мы смотрели практику судебную. Он [Варламов] впервые напоролся на ответ — на ответ публичный, честный, в суде. Такие решения показывают, что еще законы в нашей стране действуют», — прокомментировал Чажегин.

В мае текущего года суд первой инстанции оставил жалобу карельского ТСЖ без удовлетворения, но истец обжаловал решение Мещанского райсуда уже в Мосгорсуде. Основание решения — «Несоответствие выводов суда обстоятельствам дела».

клевета Илья Варламов оскорбление блогеры ТСЖ Карелия

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Взломало ли МВД Facebook или просто использует похищенные данные?
Запреты, без которых нам не жить
Посты в группах WhatsApp обернулись для двух магаданцев крупными штрафами
Суд отклонил иск к Варламову по поводу «оскорбительной» публикации о Петрозаводске
Госцензоры хотят повысит штрафы в 20 раз за слова в интернете
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности