ТСЖ из Карелии выиграло суд у Ильи Варламова

Московский городской суд обязал блогера и урбаниста Илью Варламова удалить публикацию, в которой он назвал «говнохранителями» противников новых правил размещения вывесок в Петрозаводске. Иск подали представители городского товарищества собственников жилья «Ленина 18Б». Это первый случай, когда Варламова осудили за оскорбительные слова в сети. Об этом «7х7» сообщила адвокат истцов Наталья Союнен.

Речь идёт о заметке, опубликованной в октябре прошлого года, «Говнохранители на страже визуального мусора». Варламов раскритиковал предпринимателей и представителей ТСЖ «Ленина 18Б» за недовольство новыми требованиями к размещению вывесок на фасадах зданий и назвал их «говнохранителями».



Суд обязал блогера удалить публикацию и разместить в качестве опровержения резолютивную часть судебного решения. Кроме того, суд взыскал с Ильи Варламова 15 тыс. руб. в пользу адвоката и 10 тыс. руб. — ТСЖ. Изначально истцы запрашивали 2 млн руб. компенсации.



Как пишет «7х7», председатель ТСЖ «Ленина 18Б», бывший первый заместитель главы Карелии по региональной политике Александр Чаженгин заявил в комментариях изданию, что победа в суде является шагом для наведения порядка в сети.



«Мы считаем, что наша страна постепенно движется к хоть какому-то построению и контролю над беспределом, который творится у нас в интернете, который, в общем, всем известен. Мы смотрели практику судебную. Он [Варламов] впервые напоролся на ответ — на ответ публичный, честный, в суде. Такие решения показывают, что еще законы в нашей стране действуют», — прокомментировал Чажегин.

В мае текущего года суд первой инстанции оставил жалобу карельского ТСЖ без удовлетворения, но истец обжаловал решение Мещанского райсуда уже в Мосгорсуде. Основание решения — «Несоответствие выводов суда обстоятельствам дела».