Госдума запретила использовать в школах неверифицированные онлайн-платформы и цифровые ресурсы

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправку об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов.

Поправки в законопроект, регламентирующий участие органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования, подготовлены депутатами от «Единой России» Ольгой Казаковой, Александром Хинштейном, Аленой Аршиновой, Ириной Ивенских, Нурбагандом Нурбагандовым, Эльвирой Аиткуловой, Виктором Смирновым и Ларисой Тутовой, а также Яной Лантратовой от «Справедливой России — За правду».

Кроме верификации источников знаний, законом будет «урегулирован оборот персональных данных учеников, которые теперь будут храниться в государственной информационной системе».

Как сообщает в своём Telegram-канал Комитет Госдумы по информполитике:

Законопроект обязывает использовать при обучении верифицированные онлайн-платформы, учебники и электронные образовательные ресурсы, входящие в соответствующий федеральный перечень.

Список таких ресурсов, а также порядок формирования перечня установит Минпросвещения РФ. Электронные образовательные ресурсы включаются в перечень по результатам экспертизы содержащихся в них учебно-методических материалов, которую также будет проводить Минпросвещения.

Если в ходе электронного обучения предусматривается обработка персональных данных школьников и студентов СПО, то образовательная организация должна создать условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, являющейся государственной информационной системой.

Председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн считает, что:

«Печатные учебники и учебные пособия давно проходят определённую верификацию. Необходимость этого не вызывает ни у кого сомнений. Учитывая тренд на общую цифровизацию и всё более активное использование онлайн-учебников и цифровых платформ в образовательном процессе, логичным решением стало расширение уже существующих норм на цифру».

Хинштейн также добавил, что важным пунктом поправок стал вопрос регулирования оборота персональных данных учеников.

«Утечки персональных данных из различных информационных систем, к сожалению, происходят регулярно. И здесь особо остро стоит вопрос защиты детских персональных данных. Считаю правильным, что за их сохранность будет отвечать государство», — прокомментировал депутат.

Ранее депутат сказал, что для обработки персональных данных в ходе электронного обучения детей будет использоваться ГИС «Моя школа».

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать условия для функционирования государственных информационных систем не позднее 1 января 2023 года.

Депутат от фракции КПРФ Олег Смолин к принятым поправкам относится критически:

«К нормальной пуговице пришили неудачное пальто. Напоминаю, в законопроекте в первом чтении было только два сюжета: дополнительное финансирование питания, плюс возможность реализации в школе программ дополнительного образования и профессионального обучения. Теперь появилась целая серия сюжетов, связанных с дистанционными образовательными технологиями, которые не имеют никакого отношения к концепции закона, принятого в первом чтении».