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23 August 2021

В московских школах установят 13 тысяч видеокамер в режиме 24/7/365

Согласно контракту, видеонаблюдение в учебных классах не предусмотрено, но изображения с камер будут храниться и передаваться госорганам по их запросу.

Департамент информационных технологий Москвы заказал установку более 13 тысяч видеокамер в столичных школах. Соответствущий тендер размещён на сайте госзакупок. Стоимость контракта составляет 2,8 млрд руб. Изображения будут храниться в государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных» (ЕЦХД) и передаваться по запросу госорганам, пишет CNews. Видеонаблюдение должно осуществляться в формате 24/7/365.

В каждом здании внутри помещения установят по четыре камеры. Снаружи у одних школ камер не будет, для других заведений их количество варьируется от двух до двенадцати. Камеры внутри разместят так, чтобы можно было различать лица людей. Декларируемая цель установки устройств — улучшение управления городским хозяйством, уровня безопасности жителей Москвы, а также комфорта и удобства повседневной жизни граждан.

 

«Более чёткое изображение в разрешении HD позволит усилить безопасность детей и педагогов в образовательных учреждениях, — говорят в ДИТ. — В случае какой-либо нештатной ситуации изображение с камер позволяет установить обстоятельства происшествия, поэтому важно, чтобы видео было как можно более чётким».

 

Однако в ДИТ подчеркнули, что контракт не предусматривает видеонаблюдение в учебных классах, речь идет о передаче изображений с территорий общего пользования.  Доступ к видео с камер, по замыслу, будут иметь только уполномоченные сотрудники городских служб и правоохранительных органов. Персональные данные собирать не планируется.

 

В июне этого года стало известно, что в течение пяти лет все системы видеонаблюдения в стране могут подключить к единому контуру, потратив на это 250 млрд руб. Проект предполагает установку «умных» камер с функцией первичного анализа

Москва слежка школы ДИТ видеонаблюдение

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