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Новости
20 July 2023

Российские компании могут обязать внедрять ИИ для получения субсидий

Пилотный проект стартует в следующем году в отдельных сферах экономики

Для получения субсидий выше определенной суммы представители бизнеса будут обязаны использовать решения с ИИ. Экпериментальную инициативу начут внедрять в следующем году в сельском хозяйстве, транспорте, промышленности и здравоохранении. С таким предложением выступил министр экономического развития Максим Решетников.

«Внедрение искусственного интеллекта должно стать одним из условий предоставляния господдержки компаниям», — подчеркнул министр.

Решетников отметил, что для дальнейшего включения ИИ на предприятиях необходимо решить проблемы отсутствия IT-специалистов и нехватки средств на технологию и её встраивание.

При этом министр заявил, что шести исследовательским центрам было выделено 5,4 млрд рублей на 4 года на деятельность в сфере искусственного интеллекта. Центры предлагают решения в области ИИ для бизнеса — в прошлом году им удалось привлечь 2,5 млрд инвестиций.

искусственный интеллект Минэкономразвития ИИ Решетников

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