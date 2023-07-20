Российские компании могут обязать внедрять ИИ для получения субсидий

Для получения субсидий выше определенной суммы представители бизнеса будут обязаны использовать решения с ИИ. Экпериментальную инициативу начут внедрять в следующем году в сельском хозяйстве, транспорте, промышленности и здравоохранении. С таким предложением выступил министр экономического развития Максим Решетников.

«Внедрение искусственного интеллекта должно стать одним из условий предоставляния господдержки компаниям», — подчеркнул министр.

Решетников отметил, что для дальнейшего включения ИИ на предприятиях необходимо решить проблемы отсутствия IT-специалистов и нехватки средств на технологию и её встраивание.

При этом министр заявил, что шести исследовательским центрам было выделено 5,4 млрд рублей на 4 года на деятельность в сфере искусственного интеллекта. Центры предлагают решения в области ИИ для бизнеса — в прошлом году им удалось привлечь 2,5 млрд инвестиций.