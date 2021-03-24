Госдума в I чтении одобрила внесудебную блокировку «порочащей информации»

Депутаты Госдумы в I чтении одобрили законопроект №1113081-7, внесённый в середине февраля текущего года единороссами С.Боярским, А.Альшевских, И.Станкевичем и справороссом В.Газзаевым. Документом предлагается установить внесудебный порядок ограничения доступа к информационному ресурсу в интернете, распространяющему недостоверную информацию, которая «порочит честь и достоинство гражданина или подрывает его репутацию и связана с обвинением этого лица в совершении преступления».

Также предлагается предоставить гражданам право в случае обнаружения такой информации направить прокурору субъекта РФ заявление о принятии мер по удалению указанной информации и по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления.



При этом поданное заявление и изложенные в нем сведения должны быть изучены и проверены на предмет обоснованности органами прокуратуры. Время проверки заявления - десять рабочих дней.

После этого прокурор отправляет документы в Генеральную прокуратура, которая в течение пяти рабочих дней с момента их получения проверяют обоснованность заключения и обращаются в Роскомнадзор с требованием по удалению указанной в жалобе гражданина информации.



В свою очередь, РКН незамедлительно определят провайдера хостинга, обеспечивающего размещение сайта, где выложена спорная информация, напрвляет провайдеру уведомление с требованием принятия соответствующих мер. Провайдер хостинга должен незамедлительно с момента получения уведомления проинформировать владельца инфоресурса о необходимости незамедлительного удаления информации.



Порядка опротестования всех указанных выше действий государства в законопроекте не указано.