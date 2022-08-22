Военной цензуре подверглись крупное латиноамериканское СМИ Infobae, учреждённый Зеленским телеканал «Дом» и петиция о суде над Путиным

Проводя очередной мониторинг реестра заблокированных сайтов, мы обнаружили там блокировку статьи крупного аргентинского издания Infobae:
reestr.rublacklist.net/record/4700289
Это по сути перепечатка материала The New York Times о гибели мирных жителей в ходе так называемой «специальной военной операции». Статья написана на русском языке, хотя издание в основном ориентировано на испаноязычных читателей Латинской Америки, Испании и США.
В социальных сетях у Infobae несколько миллионов подписчиков: почти 6 млн в Faceboob, 2,3 млн — в Instagram, 3,2 млн — в Twitter.
На Infobae часто ссылаются государственные российские СМИ.
Инициатором блокировки выступил военный прокурор 19 военной прокуратуры армии, войсковая часть 56680. По его мнению, в статье размещены:
«...недостоверные сведения о многочисленных потерях личного состава Вооруженных Сил России, обстрелах российскими военнослужащими жилых строений украинских городов и гибели мирных жителей в ходе проведения специальной военной операции Вооруженными Силами РФ на территориях Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины».
Прокурор попросил Ленинский районный суд города Владимира заблокировать статью, и судья Ж.С. Фурсова его иск удовлетворила.
Из-за того, что блокировка Infobae осуществляется по HTTPS, недоступен теперь весь сайт.
Уже по решению Генеральной прокуратуры следующей в список запрещённой информации попала петиция на сайте Avaaz с требованием провести суд над Президентом России Владимиром Путиным:
reestr.rublacklist.net/record/4733673
Авторы петиции призывают создать новый Специальный трибунал из-за проводимой на территории Украины так называемой «спецоперации», выделив также в отдельное расследование Международным уголовным судом предполагаемые военные преступления и преступления против человечности.
В данный момент петиция собрала почти 1,8 миллионов голосов:
«Авааз» — глобальная общественная организация, основанная в январе 2007 года и занимающаяся организацией социально-политических кампаний по широкому кругу вопросов, в частности, изменению климата, правам человека, защите животных, коррупции, бедности и конфликтам. Наибольшую популярность приобрела благодаря петициям, которые размещаются на её сайте.
Ссылки с петициями на Avaaz уже не впервые попадают в реестр запрещённой информации. Так, в конце мая текущего года там оказалась петиция с требованием остановить «спецоперацию».
Как и в случае с Infobae, петиции блокируются по HTTPS, поэтому в России сайт не грузится полностью.
Военная цензура не обошла вниманием украинский государственный информационно-развлекательный телеканал «Дом», вещающий на русском языке. Он был создан по инициативе украинского Президента Владимира Зеленского с целью информирования жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма о внутриукраинской повестке.
Блокировка сайта осуществляется по «маске» (*), а значит доступ ограничивается ко всем его доменам и поддоменам, инициатор запрета — Генеральная прокуратура РФ:
reestr.rublacklist.net/record/4717514
Кроме того, блокировке подверглись:
Вместе с ними доступ ограничивается ещё к нескольким десяткам сайтов и ссылок.
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