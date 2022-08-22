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Аналитика
22 August 2022

Военной цензуре подверглись крупное латиноамериканское СМИ Infobae, учреждённый Зеленским телеканал «Дом» и петиция о суде над Путиным

Инициаторами блокировки выступили Генпрокуратура и региональные суды, задев также израильский «7 канал», популярный одесский портал «Культурометр», сайт отзывов о работодателях Antijob, сервис онлайн-скриншотов Lightshot, онлайн-школу рисования для детей «Рисуем дома» и другие сайты. Приводим обзор недавних блокировок.

Проводя очередной мониторинг реестра заблокированных сайтов, мы обнаружили там блокировку статьи крупного аргентинского издания Infobae:

 

reestr.rublacklist.net/record/4700289

 

Это по сути перепечатка материала The New York Times о гибели мирных жителей в ходе так называемой «специальной военной операции». Статья написана на русском языке, хотя издание в основном ориентировано на испаноязычных читателей Латинской Америки, Испании и США.

В социальных сетях у Infobae несколько миллионов подписчиков: почти 6 млн в Faceboob, 2,3 млн — в Instagram, 3,2 млн — в Twitter.

На Infobae часто ссылаются государственные российские СМИ.

Инициатором блокировки выступил военный прокурор 19 военной прокуратуры армии, войсковая часть 56680. По его мнению, в статье размещены:

«...недостоверные сведения о многочисленных потерях личного состава Вооруженных Сил России, обстрелах российскими военнослужащими жилых строений украинских городов и гибели мирных жителей в ходе проведения специальной военной операции Вооруженными Силами РФ на территориях Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины».

Прокурор попросил Ленинский районный суд города Владимира заблокировать статью, и судья Ж.С. Фурсова его иск удовлетворила.

Из-за того, что блокировка Infobae осуществляется по HTTPS, недоступен теперь весь сайт.

 

Уже по решению Генеральной прокуратуры следующей в список запрещённой информации попала петиция на сайте Avaaz с требованием провести суд над Президентом России Владимиром Путиным:

reestr.rublacklist.net/record/4733673

 

Авторы петиции призывают создать новый Специальный трибунал из-за проводимой на территории Украины так называемой «спецоперации», выделив также в отдельное расследование Международным уголовным судом предполагаемые военные преступления и преступления против человечности.

В данный момент петиция собрала почти 1,8 миллионов голосов:

 

«Авааз» — глобальная общественная организация, основанная в январе 2007 года и занимающаяся организацией социально-политических кампаний по широкому кругу вопросов, в частности, изменению климата, правам человека, защите животных, коррупции, бедности и конфликтам. Наибольшую популярность приобрела благодаря петициям, которые размещаются на её сайте.

Ссылки с петициями на Avaaz уже не впервые попадают в реестр запрещённой информации. Так, в конце мая текущего года там оказалась петиция с требованием остановить «спецоперацию».

Как и в случае с Infobae, петиции блокируются по HTTPS, поэтому в России сайт не грузится полностью.

 

Военная цензура не обошла вниманием украинский государственный информационно-развлекательный телеканал «Дом», вещающий на русском языке. Он был создан по инициативе украинского Президента Владимира Зеленского с целью информирования жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма о внутриукраинской повестке.

Блокировка сайта осуществляется по «маске» (*), а значит доступ ограничивается ко всем его доменам и поддоменам, инициатор запрета — Генеральная прокуратура РФ:

reestr.rublacklist.net/record/4717514

 

Кроме того, блокировке подверглись:

  • Уже третья ссылка с сайта израильского русскоязычного «7 канала». Доступ ограничивается во всех трёх случаях по HTTPS, поэтому есть проблемы с доступом ко всему сайту;

  • Популярный одесский информационно-развлекательный портал «Культурометр». Блокируются у него две статьи на основании решений двух судов: Ленинского районного (г. Владимир) и Акшинского райсуда Забайкальского края. У портала несколько сотен подписчиков в социальных сетях, новости на нём выходят преимущественно на русском, но также и на украинском языках. Ограничение доступа также происходит по HTTPS;

  • Полностью и по «маске» блокируется сайт отзывов о работодателях Antijob. Инициатором запрета выступила Генпрокуратура;

  • Ссылка с сервиса онлайн-скриншотов Lightshot, где кто-то из пользователей заскринил политические баталии в VK;

  • Онлайн-школы рисования для детей «Рисуем дома». Сайт блокируется целиком, но пока не по «маске». О причинах блокировки можно только догадываться;

  • «Польске радио» (Polskie Radio). Ранее в реестр были внесены три ссылки, одна из недавних — всё тем же Акшинским райсудом, и уже полностью сайт радиостанции на днях заблокировала Генпрокуратура.

Вместе с ними доступ ограничивается ещё к нескольким десяткам сайтов и ссылок.

149-ФЗ 139-ФЗ блокировка СМИ Украина Владимир Путин петиция Генпрокуратура Владимир Зеленский суд 32-ФЗ военная цензура специальная военная операция Infobae Avaaz

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