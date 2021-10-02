«Чтоб искоренить дедовщину, надо не говорить о дедовщине!»

Не так давно отгремел скандал с попыткой отцензурировать статью на сайтах новостных порталов Bryansk.news и «Брянская улица» из-за размещённой там фотографии за 2016 год, где трое старослужащих по очереди сфотографировались с новобранцами, написав пеной для бритья на их спинах названия регионов, откуда они родом.

РКН потребовал заблокировать фотографию, на которой призывник издевается над новобранцами https://t.co/nhM2rZgez6 — Вечерний Арканар (@BesUran) September 21, 2021

СМИ почему-то ошибочно решили, что Роскомнадзор встал на сторону трёх «дедов»-правонарушителей, однако «РосКомСвобода» выяснила — дело не в претензиях фигурантов той некрасивой истории, а в действиях военной прокуратуры гарнизона Заозёрск Мурманской области, решившей, что удалением материалов о дедовщине она победит внеуставные отношения между военнослужащими в российской армии.

Нами было обнаружено, по крайней мере, 11 судебных решений, где Кольский районный суд Мурманской области встал на сторону военных прокуроров и распорядился заблокировать соответствующие материалы:

Все документы написаны словно под копирку, а большинство было рассмотрено в один день.

Как следует из решения, касающегося материалов на двух брянских сайтах, прокуроры провели мониторинг Сети, в результате которого обнаружили следующее нарушение:

«...фотоматериал, на котором один военнослужащий, нарушая правила уставных взаимоотношений в Вооруженных Силах Российской Федерации, унижает честь и достоинство другого военнослужащего, издеваясь над ним с применением физического насилия. Данный фотоматериал оказывает пропагандирующее влияние на совершение указанных противоправных действий неопределенным кругом лиц, в том числе военнослужащими по призыву, дестабилизирует обстановку в Вооруженных Силах Российской Федерации, чем негативно влияет на обеспечение обороны страны и безопасности государства».

В документе нет ни слова о требованиях старослужащих удалить из Сети фотокомпромат с их участием. Между тем, военные прокуроры настаивали на том, что якобы данный «фотоматериал оказывает пропагандирующее влияние на совершение указанных в нем противоправных действий неопределенным кругом лиц, в том числе военнослужащими по призыву, поскольку содержит факт неуставных взаимоотношений между военнослужащими, связанных с унижением чести и достоинства военнослужащего, сопряженных с насилием, что является уголовно наказуемым деянием».

Сложно сказать, о каком именно фотоматериале идёт речь, потому что конкретного URL в судебном решении не указано. Вместо этого, как это часто бывает, адрес гиперссылки отцензурирован вот таким образом — <***>. Поэтому сложно судить о том, проявил здесь Роскомнадзор излишнее рвение, предъявив претензии сразу двум сайтам, или действовал согласно «несекретной» копии решения, которая должна поступить в распоряжение наздорного ведомства. Но тогда в последнем случае весьма странно выглядит фраза прокуроров, что «установить информацию о владельце сайта, местонахождении лица, осуществившего производство и распространение данного фотоматериала, не представляется возможным», ведь оба брянских сайта указывают на страничке обратной связи свои электронные адреса и телефоны редакций. Опять же, если Роскомнадзор сумел до них достучаться, то почему имеющие следственный опыт прокуроры не сделали этого?

По вышеприведённым судебным решениям в реестр запрещённой информации было внесено пока только три ссылки:

reestr.rublacklist.net/record/3477652

reestr.rublacklist.net/record/3481556

reestr.rublacklist.net/record/3669018

Одна уже вынесена из реестра, поскольку материал удалён владельцем портала «Солдат с оружием».

Материал «Есть ли в современной армии дедовщина. Рейтинг частей с дедовщиной. Имеется ли объяснение проявлению неуставщины» на сайте namvd.ru, позиционирующем себя как «Российский юридический портал», вряд ли можно назвать пропагандирующим «неуставщину». Это скорее небольшой ликбез о том, что собой представляет призыв в армию, какие этапы проходит призывник на службе, почему там случается дедовщина и как с ней можно бороться.



В этой и другой статье, ещё не подвергшейся модерации, присутствуют фотографии, свидетельствующие о наличии неуставных взаимоотношений в российской армии, но они не связаны с теми материалами, за которые были предъявлены претензии двум брянским изданиям. Это ещё раз подтверждает наше предположение, что удаление скандальных фотографий происходит не по жалобам запечатлённых на них старослужащих-правонарушителей, а является собственной инициативой военных прокуроров, разглядевших там «пропаганду дедовщины» со всеми вытекающими «дестабилизирующими оборону страны и безопасность государства» последствиями.

Многие из блокируемых фотоматериалов разошлись уже бесчисленными копиями, и если в поисковике забить «дедовщина» или «неуставные отношения», они обязательно встретятся на сотнях, если не тысячах разных сайтов, форумов, соцсетей. Поэтому можно с уверенностью сказать — статистика успешной борьбы с правонарушениями подобного характера военным прокурорам в Мурманской области гарантирована.