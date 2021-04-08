Кабмин предложил расширить перечень закрытой информации про «оборонку»

Правительство России внесло в Госдуму законопроект №1144924-7 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об обороне“».

Правительство хочет ввести еще одну категорию информации, разглашение которой запрещено: служебная информация об обороне. Речь не о гостайне, а о практически любых сведениях, которые так или иначе касаются обороны.https://t.co/FXbPA6hWYt — It`s My Media (@itsmy_media) April 8, 2021

В законодательстве появится понятие «Служебная тайна в области обороны», которое коснётся сведений, образующихся «при осуществлении полномочий органами государственной власти РФ, функций органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями по организации мероприятий в области обороны и распространение которых может нанести вред при выполнении указанных мероприятий».



Таким образом, практически любая связанная с «оборонкой» информация может быть объявлена конфиденциальной и не предназначенной для разглашения. Речь о несекретной информации, которая не защищена законом о гостайне, но, по мнению Правительства, все-таки не должна находиться в общем доступе. За раскрытие такой информации предусматривается административная и дисциплинарная ответственность, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас инструментом, ограничивающим распространение служебной информации, является постановление правительства России от 3 ноября 1994 г. о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения, но его действие распространяется только на федеральные ведомства и подведомственные им организации, говорится в пояснительной записке к проекту.

Введение в РФ служебной тайны в сфере обороны объяснили защитой военных секретов



https://t.co/KQtteqITIK — Интерфакс (@interfax_news) April 8, 2021



В качестве одной из причин написания данного документа указывается следующее:

«В средствах массовой информации организациями Российской Федерации периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности. Мероприятия, проводимые в рамках законодательства Российской Федерации по ограничению доступа к информации в области обороны (в том числе в отношении государственного оборонного заказа), не отнесенной в установленном порядке к государственной тайне, не позволяют в полной мере ограничить ее распространение в открытых источниках. [...] Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, не составляющую государственную тайну и не являющуюся общедоступной, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной».

Исходя из проекта закона, органы власти сами смогут решать, какая информация является конфиденциальной.



«Что-то у нас маловато запретов, подумали в Правительстве (конкретно — в Минобороны), и написали законопроект, который вводит категорию «Служебной тайны в области обороны», — отмечает главред It's My City Дмитрий Колезев. — Это как бы «гостайна-лайт». За ее разглашение тоже будет ответственность, но не уголовная, а административная и дисциплинарная (по крайней мере — пока). Причем такой тайной может быть объявлено практически что угодно — любые действия любых государственных или муниципальных органов и вообще любых организаций, так или иначе связанных с обороной».



«А так как мы с 2014 года живем в режиме «враг у ворот», то обороны у нас касается практически что угодно, — продолжает журналист. — Ну, например, информация о строительстве какого-нибудь там дворца в Прасковеевке — это совершенно точно вопрос обороны, ведь там рядом граница со странами НАТО, как нам уже объясняли представители спецслужб. Вообще, в пояснительной записке к законопроекту с трогательной прямотой сказано, что все дело в СМИ, которые публикуют не то, что нужно».

Инициатива предусматривает наказание за разглашение служебной тайны в области обороны. Для организаций и гражданских лиц предлагается ввести административную ответственность по ст. 13.14 КоАП (разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом). Она предусматривает штрафы до 1 тыс. руб. для физлиц и до 5 тыс. руб. для должностных лиц.

Еще в августе прошлого года российское Минобороны предлагало сделать всю информацию из области обороны, которая не является гостайной, конфиденциальной. Сведения, которые должны составлять служебную тайну, военное ведомство намеревалось определять самостоятельно.

#новости Минобороны хочет расширить служебную тайну на информацию: Исключением могут стать… https://t.co/VCW3gQ6rPG — Диссидент. Ру (@ru_dissident) August 14, 2020

Однако в прошлогоднем законопроекте был перечень данных, которые не могут быть конфиденциальными ни при каких случаях. Это сведения о ЧП и катастрофах, представляющих опасность для людей; данные, которые по международным соглашениям должны быть в открытом доступе; информация о нарушениях прав и свобод человека; сведения о состоянии окружающей среды и другие.