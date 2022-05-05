Военной цензуре подверглось более 3000 сайтов

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации «Роскомсвобода» выяснила, что количество сайтов, попавших под действие военной цензуры, превысило 3000. Ограничение доступа к самым разным интернет-ресурсам происходило не только после принятия соответствующего закона, а практически с самого начала так называемой «специальной военной операции» российской армии на территории Украины.

Основным инициатором внесения соответствующей информации в реестр запрещённой выступила Генеральная прокуратура РФ, но в единичных случаях в этом процессе поучаствовало несколько региональных судов.

Блокировке подверглись самые разнообразные интернет-ресурсы, например, соцсети:

Twitter;

Facebook (вместе с его мессенджером);

Instagram.

Кроме этого, владелец последних двух соцсетей — компания Meta – была признана «экстремистской организацией. После этого многие российские сайты ещё до подачи и рассмотрения апелляции решили убрать кнопку перепоста Facebook (иногда – также и Instagram), ранее размещавшиеся под их новостями.

Под военно-цензурным ударом оказалось множество крупных новостных агентств и телеканалов как мирового, так и регионального уровня, а «Эху Москвы», «Новой газете» и «Дождю» вообще пришлось прекратить свою деятельность. Та же участь постигла екатеринбургское издание Znak.com. Позже «Новая» запустила проект «Novaya Gazeta Europe», но совсем недавно он также подвергся военной цензуре.

В разное время, согласно разным решениям Генпрокуратуры под блокировку попадали:

студенческий журнал DOXA;

практически все проекты «Радио Свобода»;

«Медиазона» (основной и центральноазиатский сайты);

«Голос Америки»;

«БиБиСи»;

расследовательский проект Bellingcat;

«Мракопедия»;

«7x7. Горизонтальная Россия»;

«Собеседник»;

сайт журналиста Александра Невзорова;

«Агентство»;

«Люди Байкала»;

cайт вакансий Jooble;

«Холод»;

«Агентура.Ру»;

Activatica;

«Тайга.Инфо»;

«Полигон. Медиа»;

один из самых популярных шахматных сайтов chess.com;

«Кавказский Узел»;

«Настоящее время»;

Deutsche Welle (DW);

немецкая газета Bild;

Human Rights Watch (HRW);

популярная финская газета Ilta-Sanomat;

онлайн-энциклопедия изобразительного искусства WikiArt;

издание The Moscow Times;

сайт с мультфильмами про Масяню.

И это далеко не полный список заблокированных военной цензурой сайтов. Некоторые интернет-ресурсы вносились целиком и даже по «маске», то есть со всеми доменами и поддоменами. У многих блокировались только отдельные ссылки, но поскольку ограничение доступа происходило по HTTPS, зайти было невозможно сразу на весь сайт.

Как мы уже говорили ранее, Генеральная прокуратура является безусловным лидером по количеству блокировок, исходя из требований военной цензуры, но к этому процессу присоединились и суды в регионах. Так, Центральный районный суд Калининграда заблокировал сайт одной из крупнейших новостных сетей стран Балтии — Delfi. Блокировка осуществляется также по «маске».

Иногда применение цензуры к разного рода сервисами объяснить очень сложно. Например, мы не раз замечали, как в реестр запрещённых массово вносятся онлайн-кинотеатры и пиратские сайты. Предполагаем, что в своё время там публиковалась информация проукраинского характера, а также обращения к мировому сообществу по поводу «спецоперации», либо размещались кнопки с просьбой донатить украинским волонтёрами. К слову, сайты последних также были внесены в реестр запрещённых.

Запрету подверглись множество сайтов торговых и IT-компаний. Например, совсем недавно там оказались сайт по продаже детских автокресел, а также онлайн-сервис для тестирования и разработки почтовых кампаний электронных писем, отправляемых с серверов разработчика, Mailtrap. Причина всё та же — публикация не совпадающей с официальной точкой зрения информации об украинских событиях.

Одной из самых громких стала блокировка официального сайта популярной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 по всё той же причине. К слову, ограничение доступа к этому сайту, а также chess.com вызвало большой резонанс в СМИ, в том числе и зарубежных. Такая же ситуация произошла с WikiArt. Пользователи и журналисты со всего мира недоумевают, когда читают подобные новости, но мы, к сожалению, уже перестали сильно удивляться такого рода цензуре.

Блокировка не всегда является концом той или иной неприятной истории. К сожалению, часто владельцев тех или иных сайтов преследуют в реальной жизни, заводят на них административные и даже уголовные дела.

Так, суд Дорогомиловского района приговорил четырёх экс-редакторов DOXA к 2 годам исправительных работ и 3 годам запрета администрировать сайты. Правда, дело это тянется ещё с апреля прошлого года и оно не связано с военной цензурой — тогда редакция студенческого журнала опубликовала видеоролик в поддержку студентов и школьников, подвергшихся давлению в вузах и школах из-за участия в акциях протеста. Вместе с уже «спецоперационной» блокировкой их сайта всё это можно рассматривать как попытку выдавить DOXA из российского публичного поля.

Вологодский политик Евгений Доможиров, чей сайт подвергся блокировке ещё в начале апреля, вынужден был покинуть Россию. Недавно он получил шесть вызовов на составление протоколов по делу о дискредитации Вооружённых сил РФ, поводом для чего послужили публикации в соцсетях.

Офлайн-продолжение получила также история с запретом материалов на сайте Невзорова. На журналиста было заведено дело, а недавно его самого объявили иностранным агентом и подали на него в розыск. Обвиняют Невзорова в распространении недостоверной информации про российскую армию. Сам журналист в данный момент пребывает за пределами России. «Этим ребятам следует искать не меня, а следует поискать для себя мозги», — прокомментировал Невзоров объявление себя в розыск.

Ещё одна интересная особенность блокировок по соображениям военной цензуры — это их задвоение, то есть когда один и тот же сайт дважды вносится в реестр запрещённых, но на основании разных решений Генпрокуратуры. Такая участь постигла, к примеру:

Meduza;

«Кавказский узел»;

«Медиазону»;

сайт «Тайга.Инфо»;

The New Times;

«ЛентаЧел»;

Republic;

«Агентура.Ру»

и так далее.

Некоторые из этих и других интернет-ресурсов уже подали иски в суд, чтоб блокировка была снята, но некоторые владельцы опасаются, что второе решение было вынесено на случай, если суд внезапно примет сторону издания, а не Генпрокуратуры, хотя такой исход и маловероятен.

Не менее оперативно надзорное ведомство старается вносить зеркала новостных сайтов. Чаще всего это проекты вышеупомянутого «Радио Свобода». К примеру:

azureedge.net

cloudfront.net

Как видим, только у этих сервисов заблокированных ресурсов насчитывается уже несколько сотен.

В отношениях с информационными ресурсами российские власти демонстрируют ту же политику, что и в отношении высказываний пользователей Рунета. К критическому мнению российское государство относится крайне болезненно, поэтому темпы внесения альтернативной информации в реестр запрещённой столь интенсивны. Это также совпадает с неутешительным выводом, к которому пришла организация «Репортёры без границ» – в России введена военная цензура, а информационное пространство властями взято под тотальный контроль. К сожалению, критерии признания информации запрещённой также постоянно ужесточаются, да и в существующем виде применяются совершенно непредсказуемым способом.

О самых «свежих» блокировках мы практически ежедневно рассказываем в своём Telegram-канале, отмечая хештегом #РКС_блокировки. Оттуда вы можете оперативно узнавать о том, какие новые сайты попали в немилость российских властей.

Наш предыдущий обзор по военной цензуре: https://roskomsvoboda.org/post/ban-1500-ssylok