Полиция заинтересовалась пенсионером, предложившим Путину легализовать наркотики и проституцию

К пенсионеру из Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) Федору Арико, который предложил Президенту РФ Владимиру Путину легализовать легкие наркотики и проституцию, пришла полиция. Нетривиальную идею мужчина озвучил во время «Прямой линии».



Пенсионер из Ноябрьска считает: легализованная проституция обезопасит женщин, появятся официальные рабочие места, вливания в бюджет в виде налогов, а также сократится число преступлений и венерических заболеваний. Снять запрет горожанин предложил и на легкие наркотики. В пример ноябрьский активист приводит страны Европы, где такие явления уже легализованы, и уверен, что рано или поздно наше государство тоже придет к этому.



«Вопрос был настолько нетрадиционный, что [его] передали в ноябрьскую полицию», – сказал мужчина журналистам «Ямал 1».



Полиция выяснила у пенсионера, насколько его намерения серьезны, отмечает СМИ. В ближайшее время ямальцу должен поступить официальный ответ от госорганов.





Ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла в прямом эфире Первого канала 30 июня прошлого года. Вопрос Президенту задать можно было разными способами: через мобильное приложение, сайт и соцсети, принимались также звонки и смс.



Федор Арико - известный и активный житель Ноябрьска. В городе он живет больше 40 лет. Например, ранее он предлагал создать «карту избушек» для заблудившихся в лесу. К этой идее с интересом отнеслись волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Арико принес им план с охотничьими домиками, которые могут спасти заблудившимся жизнь. Он сам находит и ремонтирует их в лесу. Еще одним его предложением было создание в Ноябрьске дома постоянного проживания для очень пожилых людей. Он также является почетным дарителем муниципального музея в Ноябрьске, которому он безвозмездно передал более 200 экспонатов.