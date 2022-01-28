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Новости
28 января 2022

Полиция заинтересовалась пенсионером, предложившим Путину легализовать наркотики и проституцию

Свою идею житель Ноябрьска озвучил во время «Прямой линии» с Президентом, но попала она не в список вопросов к главе государства, а в распоряжение правоохранителей.

К пенсионеру из Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) Федору Арико, который предложил Президенту РФ Владимиру Путину легализовать легкие наркотики и проституцию, пришла полиция. Нетривиальную идею мужчина озвучил во время «Прямой линии».

Пенсионер из Ноябрьска считает: легализованная проституция обезопасит женщин, появятся официальные рабочие места, вливания в бюджет в виде налогов, а также сократится число преступлений и венерических заболеваний. Снять запрет горожанин предложил и на легкие наркотики. В пример ноябрьский активист приводит страны Европы, где такие явления уже легализованы, и уверен, что рано или поздно наше государство тоже придет к этому.

«Вопрос был настолько нетрадиционный, что [его] передали в ноябрьскую полицию», – сказал мужчина журналистам «Ямал 1».

Полиция выяснила у пенсионера, насколько его намерения серьезны, отмечает СМИ. В ближайшее время ямальцу должен поступить официальный ответ от госорганов.


Ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла в прямом эфире Первого канала 30 июня прошлого года. Вопрос Президенту задать можно было разными способами: через мобильное приложение, сайт и соцсети, принимались также звонки и смс.

Федор Арико - известный и активный житель Ноябрьска. В городе он живет больше 40 лет. Например, ранее он предлагал создать «карту избушек» для заблудившихся в лесу. К этой идее с интересом отнеслись волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Арико принес им план с охотничьими домиками, которые могут спасти заблудившимся жизнь. Он сам находит и ремонтирует их в лесу. Еще одним его предложением было создание в Ноябрьске дома постоянного проживания для очень пожилых людей. Он также является почетным дарителем муниципального музея в Ноябрьске, которому он безвозмездно передал более 200 экспонатов.

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