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6 June 2023

ВОЗ создаёт сеть цифрового здравоохранения на основе COVID-сертификата ЕС

При этом сама Всемирная организация здравоохранения не будет иметь доступа к каким-либо базовым персональным данным, которые останутся исключительной прерогативой правительств.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создаёт глобальную сеть цифровой сертификации здоровья на основе сертификата COVID-19 Европейского союза, чтобы:

«...облегчить глобальную мобильность и защитить граждан во всем мире от текущих и будущих угроз для здоровья, включая пандемии».

По данным Европейской комиссии, цифровой сертификат ЕС о COVID-19 (DCC), в котором регистрируются прививки, тесты и факт выздоровления, «способствовал безопасному путешествию граждан, а также сыграл ключевую роль в поддержке сильно пострадавшей индустрии туризма Европы».

Когда DCC был впервые введён в середине 2021 года, к нему с подозрением отнеслись страны, не входящие в ЕС. Но позже платформа DCC с открытым исходным кодом стала широко использоваться странами, не входящими в ЕС, для выдачи и проверки сертификатов. Срок действия правил DCC истекает 30 июня, и ВОЗ на днях предложил своё глобальное решение.

Еврокомиссия заявляет, что «это первый структурный элемент Глобальной сети цифровой сертификации здоровья ВОЗ (Global Digital Health Certification Network — GDHCN), которая будет разрабатывать широкий спектр цифровых продуктов для улучшения здоровья для всех».

Новое партнерство, объясняют в Брюсселе, будет включать тесное сотрудничество в разработке, управлении и внедрении системы ВОЗ с использованием богатого технического опыта Европейской комиссии в этой области. Первым шагом станет «обеспечение эффективного функционирования текущих цифровых сертификатов ЕС».

Благодаря этому сотрудничеству ВОЗ планирует наладить содействие в вопросе глобальной сертификации здоровья в рамках своей собственной структуры, «чтобы позволить миру извлечь выгоду из конвергенции цифровых сертификатов».

«Это включает в себя установление стандартов и проверку цифровых подписей для предотвращения мошенничества. При этом ВОЗ не будет иметь доступа к каким-либо базовым персональным данным, которые по-прежнему останутся исключительной прерогативой правительств», – уверяют в организации.

 

Главное, чтобы эта инициатива не превратилась в излишне навязываемую обществу систему контроля как со стороны властей, так и частных корпораций, о чём мы неоднократно сообщали в рамках нашего проекта Pandemic Big Brother

С нашим итоговым отчетом по России, напомним, вы можете ознакомиться здесь текстом или видео. Исследование по итогам международных практик мы представим в ближайшее время.

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