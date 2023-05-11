Прогнозы сбываются: как пандемия приучила россиян к слежке

5 мая Всемирная организация здравоохранения объявила об отмене режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. Фактически это означает конец пандемии, которая официально продлилась 3 года, один месяц и 24 дня. Подводим итоги нашего проекта PandemicBigBrother.

С апреля 2020 года мы зафиксировали более 800 случаев и связанных с ними публикаций о нарушениях цифровых прав граждан во время пандемии или предпосылках к таким нарушениям. Среди них:

• применение системы распознавания лиц;

• слежка через мобильных операторов;

• интернет-шатдауны;

• использование дронов;

• использование специальных приложений;

• ограничение свободы слова онлайн, в том числе блокировка сайтов и конкретных страниц;

• административное и уголовное преследование за распространение фейковых новостей о коронавирусе.

Ещё в 2020 году мы высказывали опасения о том, что введение цифровых ограничений и использование технологий для наблюдения под предлогом борьбы с коронавирусом может привести в будущем к тотальной слежке за гражданами. Спустя три года мы с сожалением вынуждены подтвердить, что наши прогнозы сбылись.

Мы пришли к следующим выводам:

• в России пандемия коронавируса, как и ожидалось, послужила для властей толчком для развёртывания технологий для слежки;

• системы распознавания лиц, интенсивно обучившись в период отслеживания перемещения людей, в т.ч. и в масках, стали более «прокачанными» для преследования конкретных лиц;

• спустя три года власти продолжают применять всё те же методы преследования и ограничения свободы слова, сместив фокус с пандемии на «спецоперацию»;

• власти не предприняли никаких действий для защиты чувствительных персональных данных от утечек из госсистем, а также из коммерческих и частных баз, ограничиваясь незначительными штрафами в несколько десятков тысяч рублей для крупных компаний;

• собранные за время пандемии данные о россиянах могут впоследствии использоваться для других целей, непрозрачных для общества, поскольку власти не отчитались об удалении этих данных.

Подробности нашего исследования читайте по ссылке.