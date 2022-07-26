Россия стала второй по числу скачиваний VPN-сервисов в марте-июле

В марте-июле Россия заняла второе после Индии место по скачиваниям VPN-сервисов в мире. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса AppMagic, который анализирует рынок мобильных приложений. Рост загрузок может быть связан с увеличением количества популярных ресурсов и с ограничениями в отношении самих VPN-сервисов.

За первые три недели июля VPN-сервисы в России скачали более 12 млн раз (одно скачивание — одно устройство). Для сравнения: в январе 2022 года VPN-сервисы в России загрузили 2 млн раз (16-е место в мире по этому показателю), в июле 2021-го — 2,7 млн (15-е место соответственно). Для наиболее популярных у россиян сервисов VPN показатель Lifetime Downloads (совокупное количество скачиваний из магазинов приложений с 2015 года, начала сбора данных) составлял: VPN — Super Unlimited Proxy — 14,36 млн скачиваний; Secure VPN — Safer Internet — 12,08 млн; VPN Proxy Master — Safer Vpn — 10,8 млн; 1.1.1.1: Faster & Safer Internet — 10,8 млн; Turbo VPN — Secure VPN Proxy — 12,8 млн. Это от 5 до 20% от указанных Lifetime Downloads сервисов в мире.

По данным сервиса Google Trends, пик популярности запросов со словом VPN из России пришелся на 13–19 марта. Затем показатель снизился, и следующие небольшие всплески пришлись на 29 мая — 4 июня и на 17-23 июля. Наибольшая доля пользователей, которые искали VPN в Google за последнее время, была из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининградской и Ярославской областей. Сверхпопулярными, как пишет РБК, в поиске стали запросы, связанные с 1.1.1.1 (сервис Cloudflare), Lantern, Psiphon и Super VPN (принадлежит пакистанской компании SuperSoft Tech).

Глава АНО «Цифровая культура» Иван Бегтин считает, что Россия занимает второе место в мире по числу скачиваний из-за роста блокировок различных интернет-ресурсов, а также из-за ограничения доступа к самим VPN-сервисам: «Сейчас все обычно держат у себя три-четыре сервиса. Кроме платных или бесплатных сервисов также арендуют серверы в другой стране».

Технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров предполагает, что увеличение скачиваний происходило большей частью за счёт роста числа новых пользователей VPN в России.

«Мы видим явный рост пользователей: у нас есть свои ресурсы, через которые предлагаем людям выбирать тот или иной VPN, мы сами раздавали бесплатный ограниченный VPN», — заявил он.



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