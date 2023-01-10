В США будет продолжено рассмотрение иска WhatsApp к производителю шпионского ПО Pegasus

Верховный суд США разрешил продолжить рассмотрение иска WhatsApp от Meta Platforms Inc в отношении израильской NSO Group.

Американская компания обвиняет израильскую группу NSO в использовании ошибки в приложении обмена сообщениями WhatsApp для установки шпионского программного обеспечения, позволяющего вести наблюдение за 1400 людьми, включая журналистов, правозащитников и диссидентов.

Судьи отклонили апелляцию NSO на решение суда низшей инстанции о том, что судебный процесс может быть продолжен. NSO утверждала, что она защищена от судебного преследования, поскольку действовала в качестве агента неназванных иностранных правительств, когда устанавливала шпионское ПО Pegasus.

Администрация президента Джо Байдена призвала судей отклонить апелляцию NSO. Она заявила, что Государственный департамент никогда ранее не признавал, что частная организация, действующая в качестве агента иностранного государства, имеет право на иммунитет от судебного преследования. Meta, материнская компания WhatsApp, в своем заявлении приветствовала решение суда отклонить «необоснованную» апелляцию.

«Шпионские программы NSO позволили совершать кибератаки на правозащитников, журналистов и правительственных чиновников. Мы твердо убеждены, что их действия нарушают законодательство США, и они должны быть привлечены к ответственности за свои незаконные действия», — заявила компания-владелец мессенджера.

В своем заявлении представитель NSO Group Лирон Брук заявил, что компания «уверена» в том, что суд определит, что использование Pegasus ее клиентами было законным. Представитель WhatsApp Карл Вуг сказал TechCrunch, что компания «благодарна за то, что Верховный суд отклонил необоснованное ходатайство NSO» и что NSO «должна быть привлечена к ответственности за свои незаконные операции».

Дело WhatsApp входит в серию судебных баталий, преследующих NSO Group в последнее время. Apple также подала иск против производителя шпионского ПО, добиваясь постоянного судебного запрета, запрещающего производителю шпионского ПО использовать любой продукт или услугу Apple — шаг, направленный на то, чтобы затруднить работу компании.

В ноябре журналисты из Сальвадора, занимающиеся расследованиями, также подали иск против NSO в суд США после того, как на их iPhone было обнаружено шпионское ПО Pegasus. Этих журналистов представляет Институт рыцарей первой поправки Колумбийского университета (Knight First Amendment Institute at Columbia University), который в приветствовал решение Верховного суда США.

В 2021 году 17 медиа-организаций во главе с базирующейся в Париже некоммерческой журналистской группой Forbidden Stories опубликовали расследование о Pegasus. Оно показало, что шпионское ПО использовалось при попытках и успешных взломах смартфонов, принадлежащих журналистам, правительственным чиновникам и правозащитникам по всему миру. Власти США в ноябре 2021 года внесли в черный список NSO и еще одну израильскую компанию Candiru, обвинив их в предоставлении шпионских программ правительствам, которые использовали их для «злонамеренных атак» на журналистов, активистов и других лиц.

В марте 2022 года по иску Генпрокуратуры РФ Тверской районный суд Москвы признал американскую компанию Meta, которая владеет WhatsApp, Facebook и Instagram, «экстремистской организацией». Апелляция компании была отклонена в июне прошлого года.