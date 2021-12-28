Верховный суд РФ ликвидировал международный «Мемориал»

Верховный суд России удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о ликвидации «Международного Мемориала». Ведомство обвинило правозащитников в «систематическом» нарушении требований о маркировке «иностранным агентом».

Ранее, на заседании 25 ноября, Генпрокуратура представила аргументы в пользу своего требования ликвидировать «Мемориал» в связи с «систематическим» нарушением требований о маркировке материалов иностранного агента. Истцы указывали на отсутствие маркировки в десятке сообщений в соцсетях, нескольких книгах и на одной настольной игре, посвященной истории СССР (в общей сложности 20 административных протоколов, все за 2019 год, сумма штрафов по ним составила 4,5 млн руб.). Адвокаты «Мемориала» возражали, что поставили маркировку в соцсетях и на сайтах «сразу, еще в 2019 году», и заявляли, что ликвидация старейшей правозащитной организации несоразмерна упомянутым нарушениям. 14 декабря адвокаты представили издания, в которых была проставлена соответствующая маркировка.

На сегодняшних прениях представитель Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров заявил, что «Международный Мемориал» «обеляет и реабилитирует» нацистских преступников, пишет «Медуза»:

«Очевидно, что „Мемориал“, спекулируя на теме политических репрессий XX века, создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан».

Реабилитацией жертв репрессий, по мнению Жафярова, занимаются не в "Мемориале", а в военной прокуратуре и МВД. По его словам, с 1991 года прокуратура реабилитировала 500 тысяч жертв политических репрессий, МВД — еще три миллиона человек. При этом, сказал прокурор, за последние два года "Мемориал" ни разу не обращался с просьбой о признании кого-либо жертвой репрессий.

«Ранее прокурор сказал, что Генпрокуратура реабилитировала 800 тысяч человек. Но почему их пришлось реабилитировать? От чьего имени они были убиты? — парировала адвокат Мария Эйсмонт. — Возьмите акцию «Мемориала» «Возвращение имен», когда люди часами мерзнут на улице, в том числе молодежь (о нравственном состоянии которой так тревожится прокуратура). Они мерзнут часами в длинной очереди, чтобы зачитать одно имя в день памяти жертв сталинских репрессий. Людей расстреливали тайно, а «Мемориал» делает память о них публичной. И после этого «Мемориал» обвиняют в сокрытии информации».

«Все заявления о фальсификации истории, о политической неблагонадежности не имеют отношения к делу», — цитирует «Медиазона» юриста Григорий Вайпан, а адвокат Генри Резник заявил, что:

«Общество „Мемориал“ содействует здоровью нации. Устранить сейчас это из истории страны — значит посодействовать представлению „государство всегда право“».

«По поводу нарушения прав детей. Есть хоть какие-то хиленькие доказательства этого обвинения? — также сказал Резник. — Я привлекаю внимание к одному пассажу, где написано, что «ликвидация „Мемориала“ направлена на защиту прав и интересов других лиц». Мне интересно, какие лица стояли перед глазами генпрокурора, когда он подписывал это заявление. Это определенно не лица тех, кто 15 лет выходит на Лубянскую площадь и зачитывает имена репрессированных. Я полагаю, что исковое заявление попадает полностью под формулировку ч. 7 ст. 45 Кодекса административного судопроизводства — это недобросовестное заявление неосновательного иска».

Исполнительный директор «Международного Мемориала» Елена Жемкова, в свою очередь, сказала в ходе прений сторон, что российское государство считает важным увековечить память жертв репрессий и ценит работу «Мемориала», представители которого входят в правительственные комиссии.

Она подчеркнула, что в этой огромной работе возможны ошибки, но организация всегда на это реагирует и исправляет ошибки. «Работа „Международного Мемориала“ — это 33 года. Это 33 года длинного, черного тяжелого труда многих людей. И мы продолжаем работать для наших людей, для нашей страны», — сказала Жемкова. Она попросила суд отклонить иск.

Представители Минюста и Роскомнадзора, в свою очередь, поддержали иск Генпрокуратуры.

Во время заседания на улице собрались сторонники правозащитной организации. Нескольких человек задержала полиция. В зале также присутствовали зрители, пришедшие поддержать

После прений судья Алла Назарова удалилась на 40 минут, после чего огласила решение о ликвидации одной из старейших правозащитных организаций России. Присутствовавшие в зале граждане проводили её выкриками неодобрения, когда Назарова выходила из зала суда. На улице реакция была точно такой же.

«Позор» у Верховного суда



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА



Видео: Давид Френкель / Медиазона pic.twitter.com/OVEkIIp7Wf — Медиазона (@mediazzzona) December 28, 2021

«Роскомсвобода» считает дело против «Мемориала» абсурдным и политически ангажированным, как и сам по себе закон об «иноагентах»! Ликвидировать «Мемориал» означает уничтожить память об определённом отрезке истории страны, а также лишить поддержки политзаключённых современной России.