Из России «за шпионаж» выслали бывшего топ-менеджера крупных IT-компаний и независимого эксперта

На днях произошло событие, которое повергло в шок представителей интернет-отрасли в России. Сотрудники ФСБ выслали из страны директора по внешним связям в Восточной Европе интернет-регистратора RIPE NCC Алексея Семеняку из-за консультаций со Службой безопасности Украины. Въезд в РФ ему запрещён на 25 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

ФСБ разоблачила агента украинских спецслужб



Алексея Семеняку уже выдворили из России. Он не сможет вернуться в течение 25 лет. В ФСБ уточнили, что Семеняка «не успел нанести ущерб внешней безопасности страны» https://t.co/X9bmNk08fQ — Business FM (@Radio_BFM) June 7, 2021

ФСБ утверждает, что гражданин Украины Семеняка проводил «разведывательно-­подрывную деятельность в интересах украинских спецслужб» и переписывался с двумя сотрудниками департамента информационной безопасности СБУ, но при этом «не успел нанести ущерб внешней безопасности» России.



Сам Семеняка, согласно пресс-релизу, сказал, что «оказывал им разноплановую консультационную помощь»; у него в телефоне нашли их переписку, которую «третьи лица в Киеве» пытались «удаленно уничтожить».

ФСБ опубликовала видео, на котором к Семеняке во дворе со спины подбегают двое мужчин в гражданском, заводят его под руки в микроавтобус, а после — в приемную ФСБ на Кузнецком мосту в Москве.

«В ходе опроса гражданин Украины подтвердил факт поддержания длительных отношений с указанными представителями национальной спецслужбы, сообщил об оказании им разноплановой консультационной помощи», — сообщает ФСБ.



При этом в ведомстве отметили, что Семеняка «не успел нанести ущерб внешней безопасности РФ». Сообщается, что 3 июня он покинул территорию России.

Рассказанная чекистами история выглядела бы вполне привычной для нашего времени, когда аресты и поиски шпионов стали (увы) почти обыденным явлением, если бы высланный из России Семеняка не оказался достаточно видным деятелем Рунета.

Семеняка — успешный топ-менеджер сразу нескольких российский и мировых IT-компаний, успевший построить себе завидную карьеру в России. Так в 2012-2014-м годах он, по собственному признанию, курировал все сетевые проекты «Яндекса». До этого 4 года Семеняка отработал в «Мегафоне», затем в Qrator Labs, а позже ушел работать на руководящую должность в RIPE NCC. Основная сфера деятельности Алексея — кибербезопасность и архитектура сетей.

«На самом деле, большой скандал, и тут вопросов больше, чем кажется», — отмечает Readovka, которая одна из первых обратила внимание на бэкграунд «шпиона».

По словам источника РБК, знакомого с ситуацией, Семеняку обвиняют в нежелательных контактах с гражданами Украины во время командировок в эту страну. Однако, как подчеркнул источник, командировки, о которых идет речь, состоялись около двух лет назад. Семеняка отказался от комментариев.

Украинец Алексей Семеняка, которого ФСБ выслала из России, оказался бывшим исполнительным директором компании, занимающейся противодействием DDoS-атакам, Qrator Labs и директором по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии организации RIPE Network Coordination Centre — РБК (@ru_rbc) June 7, 2021

RIPE NCC распределяет ресурс IP-адресов между локальными регистратурами в России, Европе и на Ближнем Востоке (всего в мире пять таких регистратур). Локальные регистраторы, в свою очередь, присваивают IP-адреса конечным пользователям. Семеняка занимается взаимодействием с заинтересованными лицами по технологическим вопросам.

Как выяснилось, Семеняка — достаточно известная и уважаемая в интернет-отрасли личность. Он принимал участие в рабочей группе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), разбиравшей все плюсы и минусы «закона о суверенизации Рунета». Он подвергал критике ряд пунктов в нормативных актах к данному закону.

Кроме этого, Семеняка предупреждал, что из-за запрета госкомпаниям использовать иностранные базы данных, могут появиться проблемы у операторов связи, в частности — у «Ростелекома». Также он видел в требовании использовать отечественную криптографию желание силовиков расшифровывать трафик Рунета, причём «насколько надежны отечественные средства шифрования, говорить трудно», заявлял Семеняка.

Представитель RIPE NCC часто привлекается средствами массовой информации в качестве эксперта, а также принимал участие в проведении тренингов и лекций.

Отраслевики, мягко говоря, обескуражены обвинениями и высылкой Семеняки. Многие считают его действительно высококлассным специалистом, чей вклад в развитие Рунета достаточно высок.



«Просто оставлю это здесь. На APrIGF'2019 я ездил по прямой рекомендации агента украинских спецслужб. Как-то так», — пишет создатель «Эшер II» Филипп Кулин.

«Несомненная победа боблестных контрразведчиков, поймавших Алекса Семеняку в плен», — иронизирует исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв:

«И успех, разумеется, успешный. Алекс был не только пойман, но и выслан из России. Уверен, что теперь, без представителя RIPE NCC в России дела со строительством сувенирного Рунета пойдут гораздо быстрее. И никто не сможет покачать головой в ответ на норкоманские идеи 'запилить РАНР' или, там, использовать регулярные выражения на бордере».

«Вообще, это <совершенно> не смешно уже. Алекс лет 20 проработал не только в RIPE NCC, но и ведущим инженером в «Мегафоне» и, емнип, в «Яндексе». Дело однозначно <высосано из пальца>, а за контрразведчиков реально страшно. Потому что если война, то эти дятлы ее просто проиграют», — подытоживает он.

«Вообще, ИТ-отрасль, которая еще десять лет назад казалась сферой для гиков, сегодня имеет такое значение для государства, что его (государства) внимание к айтишникам неизбежно, — считает создатель It`s My City и гравред Republic Дмитрий Колезев. — В том числе внимание силовое. Оно обусловлено, с одной стороны, бизнес-интересами отдельных элитных групп (деньги в ИТ огромные), с другой — стремительной цифровизацией и влиянием ИТ на вопросы безопасности государства и судьбу власти. Грубо говоря, как раньше у авторитарных и тоталитарных режимов возникал интерес к авиаконструкторам, ракетчикам и ядерным физикам, так сегодня он возникает к специалистам по кибербезопасности и разработчикам искусственного интеллекта. Спекулировать на тему цифрового ГУЛАГа и ИТ-шарашек не буду, но то, что силовики будут все чаще приходить к айтишникам, — несомненно».

«Даже не сомневаюсь, что сейчас IT начнет трясти интернет-гигантов в поиске сообщников. Правда, замечу, что в принципе решили не обострять. Поэтому и выслали, а не посалили по соответствующим статьям», — вторит ему зампредседателя «Демократического выбора», блогер Кирилл Шулика.

Многие также заметили, насколько быстро распространились по официальным СМИ новости о задержании и высылке Семенями, которые почему-то не удосужились хотя бы немного ознакомиться с его бэкграундом и вслух озвучить те вопросы, которые возникли у отраслевиков и пользователей Рунета.

«Имя Алексея Петровича Семеняки хорошо известно читателям моего дневника, потому что мы с ним дружим почти 25 лет и он упоминался бессчетное число раз», — пишет поэт, писатель и сценарист Леонид Каганов:

«У меня есть немного другая версия его шпионской деятельности, которая гораздо лучше описывает логику вселенной, более соответствует моим представлениям о характере работы ФСБ и вполне отвечает на животрепещущий вопрос, почему при такой пышной кампании в СМИ шпион не предан суду и не обменян на российского шпиона, а просто выслан. Заключается версия в том, что Семеняка не шпион вообще ни разу, а просто известный IT-специалист, который много лет занимал ответственные технические должности в Мегафоне, Яндексе, Qrator, а в последние годы работал в международной организации RIPE — той самой, которая занимается организацией мировых IP-пространств и отраслевых стандартов. По работе он постоянно ездил на всевозможные международные конференции, где общался с самыми разными спикерами самых разных государств и их служб, в том числе пару лет назад — с представителями СБУ Украины. Именно по этому поводу ФСБ России два года вело расследование, которое закончилось задержанием Алексея Петровича и изъятием всего его мусора, включая девайсы, планшеты, циски и винчестеры, которые, насколько я помню, валялись у него в доме повсюду вперемежку с коллекциям и фотоаппаратов и кофеварок. Единственное, чего не удалось обнаружить следователям ФСБ, — так это каких-либо следов шпионской деятельности Алексея Петровича. Ну, кроме старых украинских визиток, оставшихся от конференций, и его личного признания, что он с этими персонами действительно когда-то общался на конференции».

Материалов для суда не нашлось, считает Каганов, а просто зачитали приказ о выдворении из страны. «Это оказался удачный выход из положения, потому что, будь Алексей Петрович гражданином России, его пришлось бы все-таки посадить, засекретив дело, чтобы никто не подумал, будто ФСБ работает зря и делает ошибки. Но Алексей Петрович оставался гражданином Украины, поэтому был сурово выслан, а ФСБ отчиталось во всей мыслимой прессе о блестяще проведенной операции и даже выпустило», — отмечает он.