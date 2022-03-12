Эксперты: Отказ RIPE NCC отзывать IP-адреса и автономные сети выглядит взвешенным решением

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) и в региональный интернет-регистратор RIPE NCC отклонили запрос представителей украинских властей об ограничении присутствия России в мировой Сети.

Украинцы добивались блокировки доменов .ru, .rf и .su, а также отключения серверов, на которых основана технология DNS, в Москве и Санкт-Петербурге. Если бы это произошло, все сайты, использующие эти имена, стали бы недоступны в сети.

ICANN отклонила запрос украинских официальных лиц как «выходящий за рамки миссии организации и невыполнимый». Генеральный директор ICANN пояснил, что децентрализация интернета не позволяет какому бы то ни было лицу контролировать или отключать его. И цель группы — поддерживать работоспособность сети, а не подавлять, наказывать или ограничивать доступ.

Правление RIPE NCC ещё раз заявило о своём нейтралитете в вопросах внутриполитических споров, международных конфликтов. Вдобавок запрос противоречит главной цели регистратора: обеспечению бесперебойного оказания услуг всем членам региона и глобального интернет-сообщества. RIPE NCC в официальном пресс-релизе подчеркнуло следующее:

«У нас нет полномочий предпринимать такие действия, и как организация, руководствующаяся политикой, разработанной сообществом, и законодательством Нидерландов, мы не можем предпринимать такие действия в одностороннем порядке.



Регистрация ресурсов интернет-номеров не должна использоваться в качестве средства достижения политических результатов, и что это будет иметь серьезные последствия для Интернета не только в Российской Федерации, но и для остального мира.



Это может иметь непредсказуемые последствия с точки зрения нарушения глобальной координации, необходимой для стабильной работы Интернета».

По словам исполнительного директора «Общества защиты интернета» (ОЗИ) Михаила Климарёва, запрос о введении ограничений в отношении российских сайтов предложили представители украинской телеком-отрасли, затем к делу подключился глава Минцифры Михайло Фёдоров. Климарёв считает подобную просьбу ошибочной, которая не достигнет своей цели, но нанесёт вред тем пользователям, которые не имеют к действиям российских властей никакого отношения:

«Наша позиция (ОЗИ) следующая: это будет отключением от интернета целой страны, это будет вот тот самый шатдаун, против которых мы воюем. Шатдаун — это инструмент Путина. И кому станет лучше, если в России отключится интернет? Путину станет лучше. Демократия так не действует, демократические страны выступают за свободное распространение информации, когда у людей создаётся понимание того, что происходит. Мы понимаем позицию господина Фёдорова, но в данном случае он неправ, потому что от подобных мер пострадают прежде всего обычные россияне, да и не только они. Информационное пространство тогда будет попросту подчинено пропаганде. Не надо помогать в этом вопросе Путину».

«Позиция RIPE NCC и ICANN ещё в следующем — если они хотя бы раз подобным образом поступят, то потом можно будет применить любые санкции к кому угодно, – поясняет Климарёв. – Такие вещи, как отзыв основных интернет-идентификаторов по политическим мотивам, будет означать подрыв доверия, на котором базируется весь интернет. То есть все будут ожидать «а вдруг у нас что-то отзовут, и я тогда не буду делать никаких инвестиций». Самый прямой путь вот к той самой «балканизации» интернета — это отзыв сетевых идентификаторов и какие-то политические манипуляции с ними. Если принять сторону Фёдорова, это попросту разрушит вообще всю мировую интернет-систему, сложившуюся к данному времени. Мы, как защитники интернета, против этого».

Также это может стать «заразительным примером» для правительств других стран, коммерческих организаций, которые произвольным образом смогут отключать от интернета те или иные государства, сообщества просто потому, что «они плохие, давайте их накажем». «Так не делается, потому что Интернет — он для всех. Это как воздух. Да, так получилось, что воздухом Гитлер дышал, но мы же не можем сейчас просто отменить воздух для немцев, например», – подытожил Михаил.

Глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян назвал позицию RIPE NCC очень взвешенной и правильной:

«Отзыв адресов и автономных сетей у всех российских ЛИРов приведет к полному коллапсу всего интернета в России. Это такой шатдаун, но только извне. Подобные виды неизибрательных санкций недопустимы, так как приведут к массовому нарушению прав человека и ускорении внутренней изоляции России. Но если бы вдруг нидерландское общество, отвечающее за распределение IP-адресов на наш регион, приняло решение применить санкции точечно в отношении государственных компаний и компаний, ассоциируемых с государством, и отозвать у них сети, это могло бы иметь весьма серьезные последствия для Роскомнадзора».

«Это могло бы привести к прекращению работы Центра мониторинга и отключению всех ТСПУ, с помощью которых РКН сейчас реализует свои блокировки», – считает Саркис Дарбинян.

Ранее «Роскомсвобода» выступила с официальным заявлением, в котором выразила сожаление в связи с введением западными компаниями санкций, которые в итоге скажутся на работе Рунета. Мы считаем, что это только поможет цензуре и сработает на самоизоляцию российского сегмента Интернета, насаждаемую властями РФ. Текст заявления доступен на русском, английском, французском и немецком языках.

В свою очередь, ОЗИ обратилось к западным IT и телекоммуникационным компаниям с просьбой не прекращать свою деятельность на территории РФ, поскольку «шатдауны — инструмент диктатуры, а не демократии» и любые санкции, ухудшающие для россиян доступ к информации, работают только в интересах российских властей.