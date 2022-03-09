Заявление «Роскомсвободы»: Санкции иностранных IT-компаний в отношении обычных российских пользователей только помогают цензуре

Сегодня многие технологические компании, находящиеся в юрисдикциях США, Евросоюза и дргугих стран, проводят массовые отключения аккаунтов российских пользователей. В этом процессе задействованы регистраторы доменов, разработчики программного обеспечения, игровые платформы, биржи криптовалют, магистральные провайдеры, облачные и другие цифровые сервисы. Всё это предпринимается в рамках поддержки Украины и в знак протеста против так называемой «спецоперации» на её территории с участием вооружённых сил РФ.

5 марта текущего года один из крупнейших магистральных операторов связи Cogent отключил доступ к своему оборудованию для российских пользователей. На наш взгляд, это очень непродуманное решение, которое может послужить примером для других магистральных операторов, которые вслед за Cogent могут также отключить Россию от своих внешних сетей.



Подобные действия не приведут к улучшению ситуации в Украине, но значительно ухудшат ситуацию с соблюдением основных прав человека в РФ. Отключение магистральных провайдеров может привести к замедлению работы или недоступности иностранных сайтов, что лишь приблизит самоизоляцию российского сегмента Интернета, насаждаемую властями РФ. Всё это послужит благовидным и удобным предлогом для российских властей, которые уже два года работают над созданием собственного, закрытого и изолированного «суверенного Интернета», оправдывать свои действия ссылками на собственные заявления об угрозе отключения интернета и быстро завершить процесс изоляции Рунета и народа России от остального мира.



Подобные действия являются ударом по всем прогрессивным силам, выступающим за мир и добрососедство, всем неприемлющим самоизоляцию России от внешнего мира людям. В период боевых действий и напряженности в международных отношениях это позволит перекрыть все источники правдивой информации, включая каналы независимых российских СМИ за пределами страны и иностранных независимых СМИ, готовых беспристрастно освещать боевые действия в Украине, а также каналы связи, необходимые для связи жителей России с внешним миром, лишат россиян связи с родственниками, знакомыми, друзьями, партнерами в Украине и других странах.



Это наносит вред как россиянам, так и самим украинцам, так как все антивоенные голоса в России перестанут быть слышны, а граждане лишатся достоверной информации о текущих событиях.



Цифровые права являются неотъемлемой частью основных прав и свобод человека, признанных в международном праве. Среди прочего, они включают право на защиту личных данных, неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений. «Роскомсвобода», общественная организация, защищающая цифровые права и свободы граждан, всегда последовательно выступала против любых форм и проявлений цензуры и ограничений, направленных на подавление свободы информации, распространение практики массовой слежки за гражданами и преследования за их мнения или убеждения. В это неспокойное для всего мира время свобода распространения информации как никогда важна для продвижения дела мира и безопасности, верховенства прав человека на региональном уровне.





«Роскомсвобода» считает, что:

доступ к сети Интернет и электронным средствам связи жизненно необходим, ведь только обладая объективной информацией люди способны принимать правильные и своевременные решения, которые могут спасти их жизнь и защитить их неотъемлемые права и свободы.





сегодня только Интернет, а также другие информационные и коммуникационные технологии глобального масштаба способны изменить отношения и жизнь людей к лучшему и тем самым повысить уверенность в завтрашнем дне.





любое ограничение доступа российских пользователей к информации и ее распространению ведет к исключению этих пользователей из глобального информационного обмена и изоляции от международного сообщества, что лишает их достоверной внешней информации и в долгосрочной перспективе станет препятствием для мирного разрешения гуманитарного кризиса.





ограничения и запреты в форме цензуры и блокировок не могут способствовать распространению объективной информации, диалогу между народами и построению инклюзивного, ориентированного на развитие и ориентированного на человека информационного общества, основанного на целях и принципах Устава ООН и международного законодательства.





ни одному человеку и ни одной стране не должно быть отказано в возможности пользоваться благами развития, в том числе благами новых технологий, которые позволяют защищать основное право на жизнь, – как это сказано в Декларации тысячеления ООН.





действия правительств и частного сектора в лице владельцев веб-сайтов, социальных сетей, онлайн-платформ и торговых площадок, которые прибегают к блокировке учетных записей или ограничению доступа к пользователям, также к произвольной маркировке контента российских пользователей, неприемлемы.





продолжающееся ограничение доступа к информации и услугам для всех россиян создает «цифровую дискриминацию» по национальному признаку, а огульная блокировка и удаление учетных записей российских пользователей сами по себе противоречат идее всеобщего, повсеместного и равного доступа к информации, и являются барьерами для преодоления «цифрового неравенства» между странами.





меры поголовной блокировки аккаунтов и отключения от сетей связи лишь создают информационный вакуум для самих россиян и украинцев, лишая их доступа к достоверной информации, оставляя их один на один с единственным источником сомнительной информации.

Мы призываем правительства, частный сектор, гражданское общество и международные организации выполнять и оставаться верными своим обязательствам, изложенным в Итоговых документах Всемирного саммита по вопросам информационного общества, Международном пакте о гражданских и политических правах и Всеобщей декларации Права человека.

Призываем предпринять действия, направленные на:

- обеспечение связности Сети и беспрепятственного доступа российских и украинских граждан, проживающих в России, к Интернету и глобальным сервисам;



- повышение доверия и безопасности при использовании Интернета и при обмене информацией;



- создание для всех граждан на всех уровнях благоприятной среды; содействие культурному разнообразию и взаимоуважению;



- признание роли независимых СМИ, а также поощрение международного и регионального сотрудничества.

Артем Козлюк, руководитель «Роскомсвободы»:

«В это тяжелое и непредсказуемое по своим последствиям время российские пользователи могут оказаться в тотальной двойной блокаде — их отрезают от коммуникаций, информационных потоков, финансовых, рабочих, учебных, просветительских сервисов и разнообразных социальных инструментов — и из России, и извне. Мы живём в исторический период, наша страна может ещё больше загородиться стеной от всего мира, разрушать которую придётся годами, если не десятилетиями. Ковровыми санкциями технологические компании цементируют её ещё крепче. Мы, мирные граждане, призываем вас не дискриминировать десятки миллионов российских пользователей, не отчуждать их цифровые права и не перекрывать своими же руками доступ к тем незаменимым сервисам, которые вы создали для блага всего человечества!»

Саркис Дарбинян, глава юридической практики «Роскомсвободы»:

«Компании бездумно лупят санкциями по всем, но не попадают в цель. А попадают они в самые уязвимые группы журналистов, активистов и айтишников, которые всегда выступали против военных действий и отважно выполняли свою работу. Это не просто уничтожает то доверие, которое они оказывали технологиям, когда не могли надеяться на закон, но и создаёт условия для цифрового мрака, который на руку агрессорам, распространяющим фейки и зомбирующим население».

Официальное заявление «Роскомсвободы» доступно по ссылке на русском, английском и французском языках.