Минсельхоз предлагает внесудебно блокировать сайты с табачной продукцией и вейпами

Министерство сельского хозяйства разработало законопроект, предусматривающий блокировку сайтов с предложениями табачной и никотинсодержащей продукции (устройств по доставке никотина, электронных сигарет, вейпов, курительных жидкостей, смесей и т.п.), сообщает «РБК». Такая инициатива будет действовать в рамках поправок к федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Опрошенные РБК участники рынка считают, что основная проблема связана с размещением предложений по продаже табака и электронных сигарет не только в социальных сетях и мессенджерах, но также и на маркетплейсах.



Согласно данным президента ассоциации «Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем» Льва Григорьева, в начале года на электронной площадке Wildberries по запросу «электронные сигареты» можно было найти около 12 000 товаров, а также более 9000 предложений по запросу «жидкости для электронных сигарет».



Григорьев считает, что под запрет должны попасть и предложения продукции, не имеющие в составе никотина. В начале февраля Wildberries сообщил, что более не допустит продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей по причине недобросовестности продавцов, которые нарушают правила площадки, реализуя свою продукцию с никотином в составе. По данным онлайн-площадки, за последние три недели с продажи было снято более 61 тыс. предложений безникотиновых вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей. В Ozon также сообщили о действующем запрете на продажу табачных изделий и любой никотиносодержащей продукции. Помимо того площадка ограничила продажу устройств для курения. «Яндекс Маркет», по словам своих представителей, запретил продажу всех жидкостей и смесей с никотином и без. Их размещению на маркетплейсе препятствует многоступенчатая система проверок.



Однако Лев Григорьев, в свою очередь считает, что желание продолжать продажу нелегального товара через соцсети у продавцов все-равно останется, «а значит, таких групп с ужесточением регулирования может стать только больше», заявил он. «ВКонтакте» уверенно заявляют о блокировках по жалобам регуляторов и пользователей группы и профили, в которых содержится информация о никотиносодержащей продукции. На данный момент на площадке VK легально присутствуют только интернет-представительства магазинов, реализующих свою продукцию офлайн, без рекламы никотиносодержащих веществ и курительных принадлежностей.

В реестр запрещённых сайтов почти ежедневно судами вносятся сайты, предлагающие табачные изделия, вейпы, жидкости и аксессуары к ним. Также на основании судебных решений ограничивается доступ к сайтам со снюсами, кальянным табаком и к самим кальянам. Теперь, как мы видим из предложения Минсельхоза, осуществлять данную функцию будет другое ведомство, причём вряд ли будет публиковать обоснования, почему это произошло.



В данный момент в России запрещено продавать дистанционно табачную и никотиносодержащую продукцию, включая стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет, а также кальяны. Кроме этого запрещена демонстрация потребления табака и других подобных веществ в кино, на телевидении и т.п., а также соответствующая реклама.

